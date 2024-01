Neele Schuten schließt Frieden mit St. Moritz

Gladbeck Die Gladbecker Bob-Anschieberin fährt mit Laura Nolte ein Jahr nach ihrem Sturz zum Weltcup-Sieg. Das Ziel bleibt die WM in Winterberg.

Neele Schuten kann die Vergangenheit nun ein Stück weit hinter sich lassen. Die Anschieberin von Pilotin Laura Nolte, Zweierbob-Olympia-Siegerin von Peking, belegte beim Bob-Weltcup in St. Moritz den ersten Platz vor Lisa Buckwitz und Lauryn Siebert. „Sie konnte Frieden schließen mit der Bahn“, sagt Heiner Preute, Schutens Trainer beim TV Gladbeck Kufe. Vor gut einem Jahr waren sie während der Weltmeisterschaft auf der gleichen Bahn gestürzt.

Die Erinnerung daran bestimmte die Tage vor dem Wettkampf. „Wir sind überglücklich, denn die Woche war ein emotionales Auf und Ab nach der WM im letzten Jahr“, sagte Laura Nolte nach dem Rennen. Sie hatte Neele Schuten vor den beiden Durchgängen am Sonntagmorgen gut zugeredet – genauso wie Preute.

Platz bei der WM ist noch nicht sicher

Der Erfolg in St. Moritz war der zweite Saisonsieg für Nolte/Schuten. Nur 0,08 Sekunden betrug der Vorsprung von Nolte/Schuten nach den beiden Durchgängen vor Buckwitz/Siebert. „Es war am Ende eine Riesen-Überraschung für uns, wir hatten nicht mehr mit dem Sieg gerechnet, weil Lisa beispielsweise den Horse Shoe besser getroffen hatte. Besser konnte es gar nicht laufen“, sagte Neele Schuten.

Für das Gespann geht es am 28. Januar in Lillehammer weiter. Das Ziel bleibt für Neele Schuten die Weltmeisterschaft in Winterberg vom 19. Februar bis zum 3. März. Ob sie dann immer noch zusammen mit Laura Nolte an den Start gehen wird, ist noch nicht klar. Noltes Stamm-Anschieberin Deborah Levi ist noch nicht wieder fit. „Sie sind ein eingespieltes Duo“, meint Preute. „Die Entscheidung wird wohl noch im Januar fallen.“

Die Daumen für Neele Schuten bleiben gedrückt. „Damit wir sie bei der Weltmeisterschaft mit der Unterstützung aus Gladbeck zum Titel schieben können“, sagt der Trainer.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Gladbeck lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck