Gladbeck. GW Schultendorf stellt sich in der Tischtennis-Landesliga in Querenburg vor. Mit dem Gegner hat Grün-Weiß eigentlich noch eine Rechnung offen.

Mit Querenburg hat Schultendorf noch eine Rechnung offen

Für den TTV Grün-Weiß Schultendorf steht zum Auftakt des Tischtennisjahres in der Landesliga gleich ein richtungweisendes Spiel auf dem Programm. Für die Gladbecker geht’s nämlich am Samstag (11. Januar) zum TuS Querenburg. An den unmittelbaren Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hat Grün-Weiß überhaupt keine guten Erinnerungen.

Zu Saisonbeginn kassierten die Schultendorfer gegen die Bochumer nämlich eine 7:9-Niederlage. Grün-Weiß hätte seinerzeit den Vergleich gerne verlegt, weil Thomas Roth nicht zur Verfügung stand. Doch Querenburg stimmte nicht zu und feierte daher an der Woorthstraße seinen bisher einzigen Saisonerfolg. In Fällen wie diesen heißt es ja, dass da noch eine Rechnung offen ist . . .

TTV Grün-Weiß Schultendorf hat 7:13 Zähler auf dem Konto

Thomas Roth fehlte dem TTV Grün-Weiß Schultendorf im Hinspiel gegen den TuS Querenburg. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

In der Tabelle belegt der TuS Querenburg, weil der TTC Post Hiltrop seine Zweitvertretung zurückgezogen hat, mit 2:18 Punkten den vorletzten Platz. Die Schultendorfer sind mit 7:13 Zählern Achter - und noch längst nicht aller Sorgen ledig.

In der Bezirksliga ist die Ausgangslage für die Zweitvertretung des TTV GW Schultendorf eine ganz ähnliche: Der Viertletzte aus Gladbeck (7:15 Punkte) stellt sich am Samstag beim Vorletzten SSV Rhade (3:19) vor. Unterschied: Das Hinspiel entschied Grün-Weiß mit 9:5 zu seinen Gunsten.

DJK TTG Gladbeck-Süd genießt Heimrecht gegen Gemen

Die DJK TTG Gladbeck-Süd genießt in der Bezirksliga am Samstag Heimrecht. Die auf Rang sechs notierten Braucker (12:10) empfangen um 18.30 Uhr den Tabellenvierten SV Westfalia Gemen in der Halle am Kortenkamp. In der Hinrunde verlor die Mannschaft aus dem Stadtsüden mit 7:9.

Die Frauen des TTV GW Schultendorf gehen in ihrem Bezirksklassen-Spiel bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 am Sonntag (12. Januar) als klarer Favorit an die Platten. Königsblau ist mit 6:26 Punkten Vorletzter, Schultendorf hat 24:8 Zähler geholt und ist damit Spitzenreiter Dream Team Recklinghausen (25:7) auf den Fersen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit, Grün-Weiß gewann es mit 10:0.