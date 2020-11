Gladbeck. Der Gladbecker Sportamtsleiter Bugdoll wirbt in Zeiten des Lockdowns für die Marathonbahn. In Gladbeck wird das Sportverbot nicht total sein.

Der von Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Bundesländer beschlossene Sport-Lockdown bis vorerst Ende November wird in Gladbeck kein totaler sein. Zwar sind beispielsweise Fußballplätze in unserer Stadt seit Sonntag (2. November) für den Trainings- und Spielbetrieb dicht.

In Gladbeck gibt es zwei Landesleistungsstützpunkte

Dieter Bugdoll ist in Gladbeck der Leiter des Amtes für Integration und Sport. Foto: Oliver Mengedoht / Funke Foto Services

Und doch werden, anders als noch im Frühjahr, nicht alle städtischen Anlagen geschlossen. Was daran liegt, dass es in Gladbeck zwei Landesleistungsstützpunkte gibt, die laut der gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW geöffnet bleiben dürfen.

Dieter Bugdoll, der Leiter des Amtes für Integration und Sport, wirbt im Gespräch mit der WAZ für die beleuchtete Marathonbahn in Wittringen: „Eine derartige Bahn haben viele andere Städten nicht.“ Sie biete Gladbeckerinnen und Gladbeckern, die in den nächsten Tagen und Wochen Sport treiben möchten, die Gelegenheit, dies ausgiebig zu tun. „Auch abends, nach der Arbeit“, so Dieter Bugdoll.

Sportamtsleiter Bugdoll schließt sich mit den Leichtathleten kurz

Der Sportamtsleiter betont: „Wir wollen den Sport unterstützen, wo es möglich ist.“ Individualsport, das erlaubt ja die Corona-Schutzverordnung ebenfalls und dazu gehört, das wissen wir spätestens seit Freitagabend der vergangenen Woche, etwa auch der Tennissport. „Wir bitten darum, dass sich die Individualsportler“, sagt Bugdoll, „mit uns kurz in Verbindung setzen.“

Apropos in Verbindung setzen. Das tat Dieter Bugdoll zu Wochenbeginn zunächst einmal mit den Leichtathleten im Wittringer Stadion. Schließlich ist Gladbeck in dieser Sportart Landesleistungsstützpunkt. Die Einrichtung bleibt unter Einhaltung des Hygienekonzepts geöffnet. Später war Dieter Bugdoll dann noch mit Andreas Packeisen verabredet, Geschäftsführer der Volleyballabteilung des TV Gladbeck. Denn Gladbeck ist bekanntlich seit 2017 auch im Volleyball Landesleistungsstützpunkt.

