Live: Gladbecks Titelverteidiger eröffnet Stadtmeisterschaft

Der Sieger von 2019 eröffnet das Turnier 2020: Mit einem dramatischen Sieg über SG Preußen Gladbeck sicherte sich der SV Zweckel vor einem Jahr den Titel des Hallenfußball-Stadtmeisters in Gladbeck. Beide gehören auch in diesem Jahr, neben dem BV Rentfort, zu den Favoriten. Und so wie das letzte Turnier zu Ende ging, startet das nächste: Schwarz-Grün gegen Schwarz-Gelb.

Wir berichten hier in unserem Live-Blog vom ersten Tag der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der IDG-Sporthalle. Um 11 Uhr trifft Zweckel im ersten Spiel auf die Reserve von Preußen Gladbeck.

Die Gegner in Gruppe A heißen SuS Schwarz-Blau und Wacker Gladbeck II.

Vor dem Start: Alle 13 teilnehmenden Teams sind am Samstag gleichzeitig in der Halle. Die beiden ersten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag – das wird besonders in Gruppe C spannend, in der drei A-Ligisten vertreten sind.

In den anderen beiden Gruppen spielen:

- Gruppe B: BV Rentfort, Wacker Gladbeck, BV Rentfort III, Adler Ellinghorst II, SV Zweckel II.

- Gruppe C: SG Preußen, Adler Ellinghorst, BV Rentfort II, BV Rentfort IV.

