Live-Blog: Wer wird Gladbecks Hallen-Stadtmeister 2020?

Am Samstag gab es schon einige spannende Momente in der IDG-Sporthalle in Gladbeck-Rentfort bei der Vorrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Sonntag wird es richtig ernst. Mit dem Duell der Bezirksligisten SV Zweckel und BV Rentfort beginnt die Zwischen- und Finalrunde um die Gladbecker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Dritter Verein im Bunde ist Schwarz-Gelb Preußen. Wir aktualisieren diesen Text laufend.

Vor dem Start: In Gruppe 1 kämpften heute die drei Top-Favoriten Rentfort I, Zweckel I und Preußen Gladbeck I um zwei Plätze im Halbfinale – ab 12.30 Uhr. In Gruppe 2 ist Rentfort III nach vier Siegen am Samstag der große Favorit gegen Rentfort II und Preußen II. Gegen 17 Uhr steht fest, wer Stadtmeister 2020 wird.

Ab 10 Uhr spielen bereits die A-Junioren ihre Vorrunde, das Finale wird am Nachmittag stattfinden.

Stimmen, Fotos, Live-Berichterstattung – rund um die Halle Gladbeck

Rückblick: Den WAZ-Live-Blog zur Vorrunde können Sie hier nachlesen:

Hier sind die Fotos vom Samstag:

Und hier die Zusammenfassung der Gruppen, Stimmen zur Vorrunde und der Ausblick auf Sonntag.

