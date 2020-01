Letzter der Kreisliga C: Ellinghorst II hat endlich gewonnen

Großer Jubel herrschte bei Adler Ellinghorst II nach dem Auftaktspiel der Hallenstadtmeisterschaft: 6:3 gegen B-Ligist Wacker Gladbeck. „Nach so einer Hinrunde sind die Köpfe manchmal schon unten. Aber dann tut ein Sieg, wie gegen Wacker meiner Mannschaft natürlich gut“, erklärte der Adler-Coach – es war der erste Sieg in dieser Saison für den Letztplatzierten in der untersten Spielklasse.

Die Gladbecker erspielten in der bisherigen Saison lediglich einen Punkt, auch weil sie immer wieder die Ersten unterstützen mussten. In der Halle zeigten sie aber, dass sie doch noch gewinnen können.

Der erste Saisonsieg gleich im ersten Hallen-Spiel gegen Wacker

Dabei glückte seinem Team vor allem der Auftakt gegen Wacker. Am Ende gewann Ellinghorsts Zweite, trotz eines verspielten Zwei-Tore-Vorsprunges, dank drei später Treffer mit 6:3 gegen den B-Ligisten.

Auch wenn es danach keine Punkte mehr, sondern das Vorrundenaus gab, richtete der Coach seinen Blick optimistisch nach vorne: Da die Mannschaft trotz der Ergebnisse zusammengeblieben ist und die Motivation stimmt, rechnet Nasiri mit mehr Punkten als in der Hinrunde.

Auch in den anderen Spielen zeigte Adler teils gute Leistungen

Dieses Ziel wäre mit einem weiteren Sieg auf dem Feld schon erreicht. Dass dieses Vorhaben auch glücken kann, zeigen die guten Auftritte in der Halle. Auch in ihrem zweiten Spiel gegen den SV Zweckel II, traten die Ellinghorster nicht wie ein Tabellenletzter der Kreisliga C auf, bot dem Dritten, der Kreisliga-B lange Paroli.

Letztendlich setzte sich der Favorit aus Zweckel mit 2:0 durch. „Die zwei Auftaktspiele mit einem Erfolg und einer knappen Niederlage, waren schon gut“, so Nasiri.

Erstes Testspiel steigt am Sonntag gegen VfB Gelsenkirchen III

In den abschließenden Gruppenpartien trafen sie auf die Erst- und Drittvertretung des BV Rentfort. Gegen den späteren Sieger und den Drittplatzierten verlor man 2:7 und 0:11. „Ich bin insgesamt mit dem Turnier sehr zufrieden, aber das letzte Spiel gegen Rentfort ärgert mich aufgrund der Höhe ein wenig“, erläuterte Übungsleiter Nasiri.

Der ersten Saisonsieg war den Adlern aber nicht mehr zu nehmen. Und mit dem im Rücken gehen die Ellinghorster in die Rückrundenvorbereitung. Am Sonntag steht das erste Testspiel gegen VfB Gelsenkirchen III an.