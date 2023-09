Kreispokal: Rentforter U19 bereitet Titelanwärter Probleme

Gladbeck. Die A-Junioren des BV Rentfort machen weiter von sich reden. Ein Gladbecker Team erreicht das Halbfinale.

Die A-Junioren des BV Rentfort machen weiter mit starken Leistungen auf sich aufmerksam: In der zweiten Runde des Kreispokalwettbewerbs verpasste die Mannschaft von Trainer Stefan Zocher gegen Landesligist SSV Buer eine Überraschung nur knapp, der Favorit setzte sich erst in der Schlussphase mit 4:2 (1:2) durch.

Dabei kamen sah es früh so aus, als würde der Landesligist seiner Stellung gerecht: „Buer hat unheimlich stark angefangen“, sagt Stefan Zocher. „In den ersten 15 Minuten hatte die SSV drei große Chancen, von denen sie eine genutzt hat. Da dachte ich schon: Heute gibt es eine Packung.“ Das 1:0 für die Gäste erzielte Marin Leo Paric nach neun Minuten.

BV Rentfort wird von Minute zu Minute stärker

Aber die Befürchtungen Stefan Zochers traten nicht ein: Eine runde Viertelstunde brauchten die Rentforter, dann waren sie auf Augenhöhe. „Das 0:1 war wie ein Weckruf“, sagt der Coach. „Wir sind von Minute zu Minute besser ins Spiel gekommen.“

Der Ausgleich - möglicherweise auch ein Grund für die spätere BVR-Niederlage - ereignete sich nach 26 Minuten: Nach einem Foul im Bueraner Strafraum entschied Schiedsrichter Yannis Jira zwar auf Elfmeter für die Gastgeber. Aber: „Das war eine klare Notbremse“, so Zocher. „Es gab aber nur Gelb.“ Und wer weiß, zu was die Rentforter in Überzahl imstande gewesen wären? Die Leistung des Unparteiischen insgesamt lobte Zocher aber: „Der Schri war super.“

Wie auch immer, den Strafstoß verwandelte Trainersohn Hendrik Zocher zum 1:1-Ausgleich, und kurz vor dem Pausenpfiff brachte Justin Tyler Schwandt den Kreisligisten sogar mit 2:1 in Führung (45.).

In der zweiten Hälfte erhöhte der Landesligist den Druck und hinderte den BVR daran, wie vor der Pause Nadelstiche im Angriff zu setzen. Lediglich fünf Minuten nach Wiederbeginn egalisierte Buers Kerem Topcu die Rentforter Führung (50.): 2:2.

„Ab da war es ein Spiel auf ein Tor“, sagt Stefan Zocher. „Aber wir haben leidenschaftlich verteidigt und alles reingeworfen.“ Bis in die Schlussphase hielt die BVR-Abwehr den SSV-Angriffen stand, aber drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit und damit dem Elfmeterschießen rutschte ein Versuch von Lukas Bergmann doch zum 2:3 rein (87.). Die Gastgeber lösten die Defensive aus und warfen noch einmal alles nach vorne, wurden aber von Buer ausgekontert: Arda Bayindirs Treffer in der Nachspielzeit bedeutete den 2:4-Endstand aus Rentforter Sicht (90.+1).

Der BVR ist also wie SG Preußen Gladbeck (1:10 gegen den SV Horst 08) ausgeschieden, im Halbfinale stehen hingegen die A-Junioren von SuS SB Gladbeck (6:1 gegen DJK Falke GE). Den letzten Semifinalisten ermitteln der Erler SV und der VfB Kirchhellen am 13. September.

