Kreisliga C: SuS Schwarz-Blau III müht sich zur Perfektion

Omar Chamdine und Schwarz-Blau Gladbeck III stehen in der Fußball-Kreislgia C nach sechs Spielen mit sechs Punkten da.

Gladbeck. In der Kreisliga C kassierte Wacker Gladbeck zum dritten Mal in dieser Saison eine zweistellige Pleite. Die Schwarz-Blau-Reserven holten Siege.

Drei Spiele, zwei Siege. In der Kreisliga C konnten die Reserve-Teams von SuS Schwarz-Blau Gladbeck gewinnen. Wacker Gladbeck kassierte zweistellig, das Derby zwischen dem BV Rentfort IV und Adler Ellinghorst II wurde abgesetzt.

Kreisliga C1

VfL Grafenwald II - Wacker Gladbeck II 11:1 (7:0). Die erste Mannschaft von Wacker Gladbeck bekam am Wochenende zehn Gegentore eingeschenkt, die zweite sogar elf. Zum dritten Mal in dieser Saison verlor das Team von Trainer Alexander Jagielski somit zweistellig, hinzu kommt ein 0:9 gegen den TSV Feldhausen. Gegen den VfL Grafenwald II traf lediglich Fatih Arslan zum zwischenzeitlichen 1:8 (53. Minute). Grafenwalds Dean Peters netzte sechs Mal. Wacker steht trotz dieser Bilanz nicht auf dem letzten Platz. Der BV Horst-Süd II und die SpVgg Middelich-Resse III haben nämlich noch gar kein Spiel in dieser Saison gewonnen. Das trifft auch auf Arminia Hassel II zu. Die Arminen haben aber schon drei Remis geholt.

BV Horst-Süd II - SuS Schwarz-Blau Gladbeck II 0:7 (0:2)

Deutlich besser läuft es für die Zweitvertretung von Schwarz-Blau. In Gelsenkirchen traf Danny Horvath doppelt, zudem trugen sich Jannik Duddeck, Endrit Lladrovci, Dennis Güdding, Maurice Wolters und Polat Akgün in die Torschützenliste ein. Schwarz-Blau ist nun seit fünf Partien ungeschlagen. Nur am ersten Spieltag setzte es eine Niederlage beim VfL Resse III. In der Tabelle reicht es aufgrund von zwei Unentschieden aktuell trotzdem nur für den siebten Rang.



BV Rentfort IV - Adler Ellinghorst II abgesetzt.

SuS Schwarz-Blau Gladbeck III - ETUS Gelsenkirchen II 3:2 (1:1)

In der Parallelgruppe thront die dritte Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze. Auch das sechste Spiel wurde erfolgreich bestritten. Schwarz-Blau III hat daher eine perfekte Bilanz von 18 Punkten vorzuweisen. Gegen den Tabellensiebten ETUS Gelsenkirchen II wurde es aber deutlich knapper als zuletzt. Bereits in der ersten Minute gerieten die Gladbecker in Rückstand, Kader Dogru fand in der zehnten Minute die Antwort zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt schossen Omar Chamdine (53.) und Issa Fakhro (62.) SuS III dann nach vorne. In der 88. Minute kamen die Gelsenkirchener aber noch einmal ran, mehr gelang jedoch nicht.

