Späte Treffer, Derbysiege, ansteigende Form. In der Kreisliga B war wieder viel los. Ein Überblick.

SG Preußen Gladbeck II - SV Horst 08 III 2:2 (0:0).

Kenny Fabio Schneidinger - trotz toller Ballbehandlung reichte es nur zu einem Punkt für ihn und die SG Preußen Gladbeck II. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Spiel zwischen Preußen Gladbeck II und dem SV Horst 08 III endete 2:2-Unentschieden. „Absolut gerecht“, wie Trainer Didi Schachtschneider, der die Gladbecker Mannschaft gemeinsam mit Daniel Olczyk coacht, hinterher resümierte: „Das Ergebnis geht schon in Ordnung so. Mehr war nicht drin.“

Lange Zeit sah es auf der Sportanlage an der Konrad-Adenauer-Allee nach einer Nullnummer aus. Florian Simon erlöste die Schwarz-Gelben in der 69. Minute mit dem Führungstreffer. Zehn Minuten später stand es jedoch 1:2 aus Sicht der SGP (71./78.), ehe Enes Yiyit drei Zeigerumdrehungen vor dem Ende der Partie den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielen konnte. „Unsere Chancenauswertung ist absolut mangelhaft“, erklärte Schachtschneider nach dem Spiel. Trotz des Unentschiedens konnten die Gladbecker in der Tabelle einen Sprung nach oben machen und sind nun Neunter.

Zu wenig, wie Schachtschneider findet: „Wir haben uns immer noch nicht gefunden, sind nicht im Rhythmus. Wir können definitiv mehr.“ Einen Grund dafür sieht der Trainer im fehlenden Personal: „Wir haben drei verletzte Spieler, zwei Gesperrte. Da müssen wir Woche für Woche die Mannschaft umbauen und so wird es schwierig, dass wir uns einspielen können.

Tore: 1:0 Simon (69.), 1:1 (71.), 1:2 (78.), 2:2 Yiyit (87.)

BV Rentfort III - SuS Schwarz-Blau Gladbeck 0:2 (0:1).

Es war das erwartet enge Derby zwischen dem BV Rentfort III und Schwarz-Blau Gladbeck, welches am Ende in Schwarz-Blau einen verdienten Sieger fand. „Das muss man anerkennen. Schwarz-Blau hat die wenigen Chancen, die sie hatten genutzt und dann auch verdient gewonnen“, erklärte BVR-Trainer Daniel Griese nach dem Spiel.

Es war eine Partie ohne viele Torchancen, in welchem BVR-Torjäger Sven Kreisler verletzungsbedingt bereits nach 15 Minuten Feierabend hatte. Dennoch entwickelte sich das Spiel zu einem niveauvollen Kreisliga B-Duell. „Als Zuschauer hätte ich sicherlich meinen Spaß gehabt, auch wenn es keine vielen Torchancen gab“, resümierte Griese. Eine dieser wenigen Chancen nutzte Mike Jungnickel in der 43. Minute nach einem Freistoß, als sein Abstauber im Rentforter Sechszehner von Dominik Poch abgefälscht und für Keeper Sam Hajder unhaltbar im Tor landete.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Steffen Brünglinghaus auf 2:0 (68.), ehe der BVR alles nach vorne warf. Große Torchancen erspielte sich die Bumaye-Elf allerdings nicht. „Wir haben die Schwarz-Blauen zu wenig unter Druck gesetzt“, ärgerte sich Griese über die erste Saisonniederlage: „Schwarz-Blau hat gut gespielt, war konditionell besser. Nicht umsonst habe ich gesagt, dass ich sie ganz weit vorne in der Tabelle sehe.“

Und Schwarz-Blau Trainer Mike Theis? Dieser sagte vor dem Spiel, dass er einen Zähler sofort unterschreiben würde. Gut, dass er das nicht gemacht hat und mit drei Zählern im Gepäck nach Hause fuhr.

Tore: 0:1 M. Jungnickel (43.), 0:2 Brünglinghaus (68.)

VfB Kirchhellen III - Wacker Gladbeck 3:1 (1:0).

Auch wenn Wacker Gladbeck am fünften Spieltag der noch jungen Saison die vierte Saisonniederlage hinnehmen musste, so entwickelt sich das Team von Trainer Dennis Wroblewski immer weiter, verlor beim VfB Kirchhellen III nur denkbar knapp mit 1:3 und hielt lange Zeit gut mit.

In der fünfzehnten Spielminute gingen die Hausherren aus Kirchhelle mit 1:0 in Führung, Volkan Kayan glich nach dem Seitenwechsel zum 1:1 aus (51.). Nach dem erneuten Führungstreffer der Kirchhellener (75.) warf die Wroblewski-Elf alles nach vorne - vergebens. In der Nachspielzeit setzte Kirchhellen mit dem dritten Treffer den Deckel auf die Partie.

Tore: 1:0 (15.), 1:1 Kayan (51.), 2:1 (75.), 3:1 (90.+1)

F.S.M. Gladbeck II - Teutonia Schalke 1:1 (0:0)

Beim Heimspiel sah bis spät in die Nachspielzeit alles nach einem torlosen Remis aus. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse doch noch. In der 93. Minute gingen die Gäste plötzlich in Führung. FSM warf noch einmal alles nach vorne und wurde durch einen Treffer von Nasri Kilincarslan in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem Punkt belohnt.

Tore: 0:1 (90.+3), 1:1 Kilincarslan (90.+4)

