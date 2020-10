Nur zwei Gladbecker Mannschaften waren am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B1 Gelsenkirchen am Ball – mit ganz unterschiedlichen Resultaten. Wacker Gladbeck empfängt am Montagabend SuS Beckhausen II.

Preußen Gladbeck II mit starkem Auftritt im Auswärtsspiel

Eintracht Erle II – SG Preußen Gladbeck II 0:2 (0:1). „Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt“, resümierte Didi Schachtschneider und lobte sein Team: „Wir haben absolut verdient gewonnen und waren auf dem Platz eine absolute Einheit. Hut ab dafür.“

Bei der Eintracht Erle II gewannen die Gladbecker am Ende mit 2:0. „Es gibt nichts zu meckern. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels“, lobte der Trainer. Ibrahim Ali Khan sorgte in der 14. Minute für die frühe Führung. Obwohl es ein Spiel auf ein Tor war, dauerte es bis zur Nachspielzeit, bis die Gladbecker die Partie entscheiden konnten. Radouane El-Aidi sorgte für das viel umjubelte 2:0.

Tore: 0:1 Ali Khan (14.), 0:2 El-Aidi (90.+1).

Dritte Mannschaft kassiert die deutlichste von vier Rentforter Niederlagen

SV Horst 08 III – BV Rentfort III 4:0 (3:0). Rabenschwarzer Tag für den BV Rentfort. Waren die dritte und vierte Mannschaft eigentlich immer für Punkte gut, verloren am Sonntag gleich alle vier Senioren-Teams der BVR, die Dritte sogar zum zweiten Mal in Folge.

Bei der dritten Mannschaft von Horst 08 verlor die Bumaye-Elf am Ende mit 0:4, kassierte in der ersten Hälfte gleich drei Gegentore innerhalb von nur drei Minuten. Zwar sind die Rentforter in der Tabelle immer noch Dritter, doch mit einem Spiel weniger als Erle 08 II hat der BVR schon fünf Punkte weniger auf dem Konto.

Tore: 1:0 (25.), 2:0 (26.), 3:0 (28.), 4:0 (57.).

Weitere aktuelle Artikel zum Gladbecker Amateurfußball:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier