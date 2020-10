Vergangene Saison endete das Spiel zwischen BV Rentfort III und Schwarz-Blau Gladbeck torlos. Ein 0:0-Unentschieden würde SB-Trainer Mike Theis im Vorfeld des Derbys in der Fußball-Kreisliga B am Sonntag (15 Uhr, Hegestraße) auch wieder sofort unterschreiben.

Bei Schwarz-Blau fehlen in Rhamadan Khodr und Nuri Tokur nämlich die beiden besten Offensivkräfte rotgesperrt. Beide waren in der Vorbereitung für über 30 Tore verantwortlich. „Da wären wir mit einem Punkt zufrieden. Wenn man sich die momentane Ausbeute in Rentfort anschaut, dann sind das einfach schon wieder absolute Top-Werte“, so Theis vor dem Derby.

Schwarz-Blau Gladbeck trifft in Rentfort auf sehr viel Respekt

Der BVR III tat sich letzte Woche in Teutonia Schalke II schwer, traf erst in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt durch Bastian Drews. „Das ist dann deren individuelle Klasse, dass sie solche Spiele auch gewinnen“, so Theis.

Daniel Griese und sein Team werden wie immer auf Sieg spielen, allerdings nicht auf Teufel komm raus: „Für mich zählt Schwarz-Blau zu den absoluten Favoriten um die Meisterschaft. Wenn es kurz vor Ende Unentschieden stehen würde, würden wir sicherlich nicht alles nach vorne werfen.“ Er meint aber auch: „Es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, wir müssen gewinnen. Aber wir sind gut aufgestellt und in der Lage Schwarz-Blau ordentlich Paroli zu bieten.“

Anstoß: 15 Uhr, Hegestraße.

Preußen Gladbeck II sieht sich trotz mäßiger Ausbeute auf dem richtigen Weg

Drei Spiele, drei Punkte. Es ist noch nicht die Saison von Preußen Gladbeck II. Dennoch ist Trainer Didi Schachtschneider, der gemeinsam mit Daniel Olczyk die SGP II trainiert, nicht unzufrieden, da seine Mannschaft sich erst findet: „Wir entwickeln uns immer weiter“, sagt er.

Am Sonntag geht es gegen die dritte Mannschaft vom SV Horst 08. Diese haben erst zwei Spiele absolviert und nur einen Zähler auf der Habenseite. Möchten die Gladbecker jedoch nicht in den Tabellenkeller rutschen, wären drei Zähler am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Horster mehr als wichtig.

Anstoß: 13 Uhr, Konrad-Adenauer-Allee.

Wacker Gladbeck will in Kirchhellen direkt die nächsten Punkte holen

Nach dem ersten Saisonsieg vergangene Woche gegen die Sportfreunde Haverkamp II reist Wacker Gladbeck am Sonntag in die Nachbarstadt Bottrop zum VfB Kirchhellen III, welcher sich nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in der Kreisliga B mehr als etabliert hat.

„Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen“, erklärt Trainer Dennis Wroblewski vor dem Spiel. Aas, wie sie ihn alle liebevoll nennen, sagt: „Wir werden auch versuchen in Kirchhellen was Zählbares mitzunehmen.“

Anstoß: 15 Uhr, Loewenfeldstraße in Bottrop-Kirchhellen.

