Kreisliga-A1-Saison startet gleich mit Gladbecker Derby

Gelsenkirchen/Gladbeck. Der Fußballkreis 12 hat die Kreisliga-Spielpläne veröffentlicht. Auf A-Liga-Aufsteiger Schwarz-Blau Gladbeck wartet gleich ein harter Brocken.

Drei Wochen vor Beginn der Saison 2023/2024 hat der Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen) die Spielpläne für die Kreisligen veröffentlicht. In der Kreisliga A kommt es gleich zum Auftakt zu einem Gladbecker Derby.

Los geht’s am 13. August. Und an diesem Sonntag empfängt um 13 Uhr die Zweitvertretung des BV Rentfort die Adler aus Ellinghorst auf dem Platz an der Hegestraße. Ebenfalls Heimrecht genießen SG Preußen Gladbeck und FSM Gladbeck. Während Schwarz-Gelb gegen Eintracht Erle spielt, kommt es auf dem Platz am Hartmannshof in Brauck zum Duell der Bezirksliga-Absteiger FSM Gladbeck und VfB Kirchhellen.

Einen harten Brocken hat zum Auftakt Aufsteiger Schwarz-Blau Gladbeck erwischt. Die Mannschaft von Trainer Omar Chamdine muss nämlich beim Vorjahresdritten SuS Beckhausen 05 ran. Die Zweitvertretung von Schwarz-Blau, die ja ebenfalls aufgestiegen ist, empfängt in der Kreisliga A2 den VfB Kirchhellen II an der Roßheidestraße.

Daniel Griese, Trainer des BV Rentfort III, will in der neuen Saison in der Kreisliga B1 um den Titel mitspielen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

BV Rentfort III hat am ersten Spieltag der Kreisliga B1 frei

In der Kreisliga B1 hat der BV Rentfort III, der ja, so hat es Trainer Daniel Griese gesagt, um den Titel mitspielen will, am ersten Spieltag frei. Aufsteiger Wacker Gladbeck darf zu Hause ran und trifft um 15 Uhr an der Burgstraße auf den SV Hansa Scholven.

SG Preußen Gladbeck II empfängt die Zweitvertretung von Eintracht Erle. Absteiger SV Zweckel II startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Das Team von Trainer Mike Theis stellt sich zum Auftakt bei der DJK Arminia Hassel vor.

In der Kreisliga C1 kommt es am ersten Spieltag zu folgenden Partien mit Gladbecker Beteiligung: Preußen Sutum II - BV Rentfort IV, Wacker Gladbeck II - DJK SW Gelsenkirchen-Süd, DJK Arminia Hassel II - Adler Ellinghorst II, VfB Kirchhellen III - Schwarz-Blau Gladbeck III. In der C2 hat Schwarz-Blau Gladbeck am 13. August spielfrei.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck