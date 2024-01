Kreisliga A: Darum fühlt sich Adler Ellinghorst gewappnet

Gladbeck Fußball-A-Ligist Adler Ellinghorst ist derzeit quasi im Dauereinsatz. Warum das so ist und welcher Spieler sich dem Team noch angeschlossen hat.

Quasi im Dauereinsatz sind in diesen Tagen die Adler aus Ellinghorst. Der A-Ligist aus dem Gladbecker Westen, der sich unter der Woche von Rhenania Bottrop U23 2:2 (Tore: Sven Ingler, Calvin Tix) getrennt hat, absolviert am Sonntag, 28. Januar, schon den nächsten Test. Dann geht es um 15 Uhr in Oberhausen gegen den SC 1912 Buschhausen. „Wir bestreiten“, sagt Adler-Spielertrainer Alexander Goronczy, „so viele Tests, damit wir überhaupt etwas tun können.“

Derzeit, so Goronczy weiter, stehe der Adler-Platz unter Wasser, an Training sei nicht zu denken. Dabei dränge die Zeit. Stimmt! Schon in zwei Wochen steht das Nachholspiel gegen den BV Rentfort II auf dem Programm, aus Ellinghorster Sicht ist ein Sieg im Derby gegen den bereits abgeschlagenen Viertletzten eigentlich Pflicht.

Die Ellinghorster wollen nichts unversucht lassen, um die eingleisige Kreisliga A zu erreichen. Das Team liegt auf Kurs, es überwintert auf dem achten Platz. Allerdings beträgt der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz nur zwei Punkte. Und so haben die Adler für die Rückrunde personell noch einmal kräftig nachgelegt und in Marcel Dörnemann, Marc Stoffle, Jakob Steinbrich und Buhara Emre Sevinc verpflichtet. Den Letztgenannten bezeichnet Goronczy als „Lichtblick der Vorbereitung“.

Calvin Tix gehört nun auch zum Kader der Ersten von Adler Ellinghorst

Fest zum Aufgebot der ersten Mannschaft gehört zudem der frühere Spielertrainer der Zweitvertretung, Calvin Tix. „Er möchte es noch einmal in der A-Liga probieren“, sagt Goronczy, der Tix gut gebrauchen kann. Denn: „Calvin bringt viel Tempo mit.“

Er ist wieder fit: Sven Ingler, Torjäger des Gladbecker Fußball-A.-Ligisten Adler Ellinghorst. Foto: Arnulf Stoffel / Gladbeck

Dank der fünf Neuen kann der Spielertrainer der Ellinghorster auf einen 28-köpfigen Kader zurückgreifen. Ausfälle wie in der Hinrunde - unter anderem musste das Team ja ein paar Wochen auf seine Torjäger Kevin Klein und Sven Ingler verzichten - können besser kompensiert werden. Und auch im Training, falls denn im Kröger Park trainiert werden kann, kann die Mannschaft jetzt ganz anders arbeiten - selbst dann, wenn mal fünf, sechs Spieler absagen müssen.

„Personell sind wir gewappnet“, sagt Alexander Goronczy. Er erwartet gleichwohl ein enges Rennen um die Qualiplätze: „Es wird sich zwischen YEG II (23 Punkte, d. Red.), Horst II (20), Schwarz-Blau (20), Preußen Sutum (18) und uns (22) entscheiden.“

Weitere Testspiele mit Gladbecker Beteiligung: BV Rentfort - DJK Eintracht Coesfeld (Sa., 14 Uhr), FC Saloniki Essen - SV Zweckel (So., 13 Uhr), BV Rentfort II - SF Stuckenbusch (So., 14.30 Uhr), Schwarz-Blau Gladbeck - SV Zweckel II (So., 15 Uhr).

Kunstrasen in Zweckel: Für Appelt ist das bloß der Anfang

Deshalb verliert der SV Zweckel sein Testspiel in Dorsten

Aus Rentfort: Adler Ellinghorst holt noch weiteren Spieler

Darum bedankt sich Adler Ellinghorst bei Preußen Gladbeck

So lief der Neujahrsempfang des Fußballkreises Gelsenkirchen

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck