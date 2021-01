Können in Gladbeck die Feldstadtmeisterschaften steigen?

Volle Ränge sind bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften in Gladbeck seit Jahren garantiert. In diesem Jahr konnten die Titelkämpfe nicht ausgetragen werden.

Gladbeck. Die Gladbecker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist ausgefallen. Wie stehen die Chancen für den Sommer? Das sagt der Fachschaftsleiter.

Zwischenzeitlich hatte die Fachschaft Fußball im Stadtsportverband Gladbeck die leise Hoffnung, in diesem Winter Hallenstadtmeisterschaften austragen zu können. Daraus ist nichts geworden. Nun hoffen die Kicker auf Titelkämpfe im Sommer.

Andreas Knittel betont: Gesundheit geht vor

Lose Gespräche führten die Fachschaftsleiter Andreas Knittel und Holger Zilcher in Sachen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2021, die voraussichtlich an diesem Wochenende (9./10. Januar) über die Bühne gegangen wären. „Doch es war schnell klar, das wird dieses Jahr nichts“, erklärt Knittel.

Er begründet: „Wir haben ja nicht eine einzige Fachschaftssitzung durchführen können. Die Gesundheit ist einfach viel wichtiger. Trotzdem stehen wir mit den Vereinen durch E-Mails und Telefongesprächen in direktem Kontakt.“

Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball ist zuversichtlich

Knittel äußert sich mit Blick auf die nähere Zukunft zuversichtlich: „Für die Vereine ist das gerade eine sehr schwierige Situation und keiner weiß so recht, wie es weitergeht. Das wird in den kommenden Monaten andauern. Aber ich persönlich bin guter Dinge, dass der Betrieb ab Sommer wieder halbwegs normal laufen kann und wir dann auch Stadtmeisterschaften austragen können."

Die Feldstadtmeisterschaften in Gladbeck finden i. d. R. Ende August an einem Wochenende statt. „Durch Impfungen", so der Fachschaftsleiter, „und auch durch die warme Jahreszeit wird der Inzidenzwert in Zukunft weit nach unten gehen."

Gladbecker Hallenstadtmeisterschaften lockt viele Fans an

Im Gespräch mit der WAZ schaute Andreas Knittel zurück auf vergangene Hallenstadtmeisterschaften, die sich ja in den vergangenen Jahren zu einer überaus publikumsträchtigen Angelegenheit entwickelt haben - auch dank des Engagements der Fachschaft Gladbecker Fußball.

Andreas Knittel leitet gemeinsam mit Holger Zilcher die Fachschaft Gladbecker Fußball. Foto: K. A.

Knittel betont: „Es werden stets tausende Flyer erstellt und verteilt, neue Sponsoren gesucht und gefunden, Nebenevents wie Tombolas oder Spendenaufrufe aufgeführt.“ Und weiter: „Ich glaube, das ist alles sehr gut angekommen.“

Diesen Moment wird Andreas Knittel nicht vergessen

Und tatsächlich: Über 2400 Zuschauer trudeln zumeist Mitte Januar inzwischen in die Sporthalle, um den Titelkämpfen in der Halle beizuwohnen. Gab es Augenblicke, an die sich Andreas Knittel besonders gerne und besonders ungerne zurückerinnert?

Er sagt: „Ich werde nie vergessen, als Kevin Schwandt (Gewaltopfer, d. Red.) mit seiner Familie zu Besuch war. Wir sind gemeinsam mit ihm auf das Spielfeld gegangen. Das ist ein Moment, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen.“

Anfang 2017 wurde das Finale in Gladbeck abgebrochen

Doch leider haben es die Hallenstadtmeisterschaften einmal auch ins Fernsehen geschafft – und das mit negativen Schlagzeilen. „Die Thematik um FSM Gladbeck", gesteht Knittel, „hat uns damals viele schlaflose Nächte gekostet."

Wir erinnern uns: Wegen Ausschreitungen bei den Titelkämpfen vor vier Jahren, als das Endspiel FSM gegen den SV Zweckel wegen eines Flaschenwurfs abgebrochen und anschließend Anhänger der Braucker die türkische Nationalflagge hissten, wurde FSM Gladbeck für die nächsten Meisterschaften ausgeschlossen.

