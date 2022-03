Kaum Konkurrenz: U12 des TV Gladbeck gewinnt den Kreispokal

Gladbeck. Die U12-Volleyballerinnen des TV Gladbeck haben den Kreispokal gewonnen. Viele Vereine glänzten durch Abwesenheit. Das sagt der Kreisvorsitzende.

Die U12-Volleyballmädchen des TV Gladbeck haben die Pokal des Kreises Vest gewonnen. Das Turnier wurde in der Artur-Schirrmacher-Halle in Gladbeck ausgetragen. Allerdings nahmen lediglich zwei weibliche U12-Mannschaften aus dem Kreis an.

TV Gladbeck und der GV Waltrop sind mit weiblicher U12 vertreten

Das war neben dem TV Gladbeck noch der GV Waltrop. Die DJK SF Datteln hatte kurzfristig sein Team abgemeldet und andere Vereine, wie z. B. die SG Suderwich, der VC Recklinghausen 79 oder auch der TuS Herten, hatten erst gar keine Mannschaft gemeldet.

„Das ist eine traurige Entwicklung. Wir können nicht alles mit Corona in Verbindung bringen, jedoch ist hier ein Bruch zu verzeichnen“, sagte Jürgen Adolph, der Verbandsjugendspielwart des Westdeutschen Volleyballverbandes und Kreisvorsitzender in Personalunion.

Der TV Gladbeck hat den Pokalwettbewerb der Jugend des Volleyball-Kreises Vest in der Artur-Schirrmacher-Halle ausgerichtet. Foto: TV Gladbeck

SC Union Lüdinghausen komplettiert das Teilnehmerfeld

Damit ein Turnier austragen werden konnte, wurden aus dem Kreis Coesfeld zwei Teams des SC Union Lüdinghausen eingeladen. Dort wurde nämlich, auch aufgrund der pandemischen Lage, der Jugendkreispokal nicht ausgetragen.

Die Gäste aus Lüdinghausen traten in der Wertung des Kreispokals außer Konkurrenz an. Die fünf Teams spielten jeder gegen jeden, trugen also gleichzeitig den Kreispokal und ein normales Turnier aus. Das gewann Lüdinghausen I vor den Jungen der DJK SF Datteln Jungen, dem TV Gladbeck, Lüdinghausen II und dem GV Waltrop. Bei den Mädchen holte damit der TV Gladbeck den Kreispokal und bei den Jungs die DJK SF Datteln.

