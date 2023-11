Karate-Do Gladbeck lädt zu einem Lehrgang mit Karate-Ikone

Gladbeck. Der Verein Karate-Do Gladbeck veranstaltet am 18. November einen Lehrgang. Nicht nur der DJKB-Bundestrainer Schulze nimmt in Brauck dran teil.

Der Verein Karate-Do Gladbeck veranstaltet am Samstag, 18. November, ab 11 Uhr einen Lehrgang. Dazu begrüßt der Klub in der Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule am Kortenkamp in Brauck eine Ikone des Karatesports und außerdem Thomas Schulze, seines Zeichens Bundestrainer des Deutschen JKA-Karate Bundes (DJKB).

Geleitet wird der Lehrgang von Shihan Hideo Ochi, der anno 1970 nach Deutschland kam und dessen unermüdlicher Einsatz für das deutsche Karate ihm hierzulande, aber auch international größte Achtung und Respekt verschafft hat. Für seine seine großen Verdienste um den Karatesport wurde Hideo Ochi 1997 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

„Wie kaum ein anderer japanischer Karatelehrer“, so Karate-Do-Gladbeck-Sprecher Volker Bothe in seiner Einladung zum Lehrgang, „versteht es Ochi, mit seinen Karateka zu leben, zu trainieren und zu feiern. Seine freundliche, bescheidene, fast kameradschaftliche Art im Umgang mit den Sportlern haben ihn populär und beliebt gemacht.“ Ochis Wochenendlehrgänge seien Treffpunkte der Karateka aus ganz Deutschland.

Hideo Ochi (li.) leitet am 18. November einen Lehrgang des Vereins Karate-Do Gladbeck. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Prüfungen zum 1. und 2. Dan werden abgenommen

Trainiert wird in der Sporthalle der Erich-Kästner-Realschule von 11 bis 12 Uhr (9. Kyu – 5. Kyu), von 12.15 bis 13.15 Uhr (4. Kyu – DAN) und von 14.30 bis 15.30 Uhr schließlich alle gemeinsam. Die Prüfungen zum 1. und 2. DAN erfolgen nach dem letzten Training.

Volker Bothe betont: „Alle Karatekas sind dazu herzlich eingeladen, an diesem Lehrgang in Gladbeck teilzunehmen. Zuschauer sind ebenfalls herzlich willkommen.“

Wer sich für den Karatesport interessiert und mehr über den Verein Karate-Do Gladbeck wissen möchte, kann sich entweder online unter www.karatedo-gladbeck.de oder per Telefon unter 0177/8397190 informieren.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck