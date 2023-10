Kanu-Freunde Wiking Gladbeck begrüßen Olympiateilnehmer

Gladbeck. Die Kanu-Freunde Wiking Gladbeck richten in Dorsten-Östrich die Deutsche Altersklassen-Meisterschaft aus. Angesagt haben sich viele große Namen.

Die Kanu-Freunde Wiking Gladbeck richten am Samstag, 7. Oktober, auf der Lippe in Dorsten-Östrich die German Masters im Kanu-Slalom aus. Die German Masters sind die offiziellen Deutschen Altersklasse-Meisterschaften.

Diese beginnt im Kanu-Slalom bei 32 und endet bei den über 80-Jährigen. So ist auch der älteste Teilnehmer, Wolfgang Ernst vom KV Saarlouis, bereits über 80 Jahre alt. Die Kanu-Freunde Wiking erwarten rund 120 Sportlerinnen und Sportler.

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 10 Uhr auf der Lippe direkt unter der A31 Brücke und enden gegen 17 Uhr. Um 18.30 Uhr wird in einem großen Zelt direkt am Vereinsheim am Brückenweg 265 in Dorsten-Östrich die Siegerehrung stattfinden. Sein Ende findet der Wettkampftag mit einer großen Abschlussparty.

Lokalmatadorin Denise Targowski rechnet sich Medaillenchancen aus

An den Start gehen viele ehemalige Olympia-, Welt- und Europameisterschaftsteilnehmer und Medaillengewinner. So ist beispielsweise das Canadier Zweier Boot Manfred Berro/Michael Trummer vom KV Zeitz, gemeldet, das bei den Olympische Spielen 1992 dabei war, Europameister 1996 wurde und dreimal Platz drei bei Weltmeisterschaften belegt hat.

Des weiteren starten Harald Gimpel, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 1972, Gisela Grothaus aus Schwerte, sie holte 1972 die olympische Silbermedaille, oder aber auch die NRW-Landestrainern Kordula Striepecke aus Schwerte, Weltmeistern 1997, Weltcup-Gesamt Siegerin 1993 und Sechsplatzierte bei Olympia 1992, um nur ein paar zu nennen.

Aus Gladbecker Sicht hat sicherlich Denise Targowski bei den Damen Ü40 die besten Chancen auf Gewinn von Edelmetall.

