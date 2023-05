Jahrgangs-DM: Gladbeckerin Juliana Buttler gewinnt Silber

Erfolgreich: Juliana Buttler vom SV Gladbeck 13 gewann bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin über 100 Meter Freistil die Silbermedaille.

Berlin. Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen gewann Juliana Buttler vom SV Gladbeck 13 Silber. Zwei weitere 13er erreichten Finals.

Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) im Schwimmen haben begonnen und der SV Gladbeck 13 darf sich bereits über das erste Edelmetall freuen. Über 100 Meter Freistil sicherte sich Juliana Buttler (Jahrgang 2009) in Berlin in 00:58,09 Min. die Silbermedaille.

Schneller als Juliana Buttler war lediglich die für den Hamburger SC startende Nana Boateng Sekyere. Sie schlug in 00:57,85 Min. an und wurde somit Deutsche Jahrgangsmeisterin 2023 über 100 Meter Freistil.

Zwei weitere Talente des Schwimmvereins 13 qualifizierten sich bei der Jahrgangs-DM in der Hauptstadt ebenfalls für Finals. Das war zum einen Maya Wolkowski (2005), das war zum anderen Linus Sotke (2009).

Die Sportliche Leiterin des SV Gladbeck 13 ist stolz auf die Leistungen

Linus Sotke belegte in den Vorläufen über 50m Brustschwimmen in 00:33,13 Min. den siebten Platz, im Endlauf schlug er ebenfalls als Siebtplatzierter an. Seine Zeit: 0:33,05.

Maya Wolkowski qualifizierte sich über 200m Schmetterling als Siebtplatzierte in 2:34,19 für das Finale. In ihm wurde sie schließlich in 2:37,00 Achte.

„Wir sind sehr stolz auf die bereits erbrachten Leistungen, das harte Training hat sich bei allen gelohnt“, sagte Nicole Buttler, Mutter von Juliana Buttler und Sportliche Leiterin des SV 13.

