Gladbeck. Am 16. Februar boxt der Gladbecker Salahadin Simmou in seiner Heimatstadt um den EM-Titel. Die WAZ verrät, wo es im Vorverkauf Tickets gibt.

Hier gibt es Karten für den EM-Boxkampf im Vorverkauf

Karten für die zweite Fight Night der Boxfreunde Gladbeck, die am 16. Februar, in der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule an der Fritz-Erler-Straße 4 stattfindet, gibt es im Vorverkauf in Gladbeck an drei Stellen zu kaufen.

An der Horster Straße gibt es zwei Vorverkaufsstellen

Im Oktober 2018 gewann der Gladbecker Salahadin Simmou in Rentfort-Nord den Titel des Deutschen Meisters. 400 Fans schauten zu. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Zunächst einmal sind Tickets zum Preis von 20 Euro - an der Tageskasse kosten sie dann 30 Euro - bei den Boxfreunden selbst erhältlich. Die sind in Rentfort an der Haldenstraße 20 zu Hause. Zu erreichen sind sie zu den Trainingszeiten immer dienstags, donnerstags und samstags von 16.30 bis 21.30 Uhr.

Des Weiteren bietet in der Innenstadt Mudis Barbershop an der Horster Straße 58 Eintrittskarten an. Geöffnet ist der Laden montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 Uhr bis 19 Uhr. Außerdem verkauft die Rhein-Ruhr-Technik an der Horster Straße 205 Tickets im Vorverkauf. Erhältlich sind sie zu den Geschäftszeiten montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr.

Hauptkampf bestreiten Lokalmatador Salahadin Simmou und Zaza Amiridze

Kinder im Alter bis zehn Jahren und Schwerbehinderte haben freien Eintritt.

Geboten wird den Box-Interessierten in Rentfort-Nord im Verlauf des Tages nicht nur der Vergleich um den WBU-Europameisterschaftstitel zwischen Salahadin Simmou und Zaza Amiridze, sondern auch noch diverse Kämpfe von Amateur- und Profiboxern. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr, der Einlass erfolgt ab 14 Uhr.

Der Hauptkampf wird am Abend über die Bühne gehen, voraussichtlich geht’s zwischen 19 und 20 Uhr los.