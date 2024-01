„Herausforderndes Jahr“: Diese Bilanz zieht Wacker Gladbeck

Wacker Gladbeck und der SV Zweckel haben in der B-Jugend eine Jugendspielgemeinschaft gegründet.

Gladbeck Der Fußballverein Wacker Gladbeck zieht Bilanz. Dabei blickt der Klub auf seine erste Mannschaft, die Jugendabteilung und andere Projekte.

In seinen sozialen Medien hat Wacker Gladbeck aufs Jahr 2023 zurückgeschaut. Es sei, schreiben die Butendorfer, deren erste Mannschaft in der Kreisliga B1 im Kampf um den Klassenerhalt steckt, ein „herausforderndes Jahr“ gewesen und eines „voller Höhen und Tiefen“.

Auch wenn Wacker mit nur vier Punkten auf der Habenseite auf Abstiegsplatz 14 überwintert und acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer aufweist, geben sie sich an der Burgstraße kämpferisch. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, heißt es, „und blicken natürlich wieder nach vorne.“

Das Jahr sei in sportlicher Hinsicht eine Achterbahnfahrt gewesen. „Der Aufstieg unserer 1. Mannschaft in die Kreisliga B war das Highlight einer tollen Saison der Mannschaft“, schreiben die Butendorfer um ihrem Vorsitzenden Alexander Jagielski. Und weiter: „In der aktuellen Saison lief es leider bisher nicht so, wie es sich alle vorgestellt haben.“

Diese Mannschaft von Wacker Gladbeck feierte in der Saison 2022/2023 den Aufstieg in die Kreisliga B. Foto: Wacker Gladbeck

Wacker Gladbeck bewertet Kooperation mit dem SV Zweckel als positiv

Besser sei es für den Nachwuchs gelaufen. Die Jugendteams hätten bislang eine solide Saison gespielt, außerdem sei der Klub von den Minis bis zur B-Jugend - in dieser Altersklasse tritt eine Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Zweckel an - im Spielbetrieb vertreten. Wie bewerten die Butendorfer die JSG? „Die B-Junioren von Wacker Gladbeck und dem SV Zweckel bestreiten die aktuelle Saison gemeinsam als ein Team und das durchaus erfolgreich.“

Der Traditionsverein erinnert in seinem Jahresrückblick darüber hinaus an sein großes Jugendturnier um den Wacker Gladbeck Ostercup für F- und D-Junioren, das zum vierten Male ausgetragen wurde. 28 Teams nahmen daran teil. Es sei ein faires und spannendes Turnier gewesen.

Die Wackeraner betonen zudem: „Eines der größten Projekte der letzten Jahre wurde nach langer Arbeit beendet: Der komplette Umbau unseres Vereinsheims an der Burgstraße wurde abgeschlossen.“

Schwarz-Blau Gladbeck: Aufstieg, Chaostage, Abstiegskampf

Moritz Nicolas: Gladbecks und Gladbachs Nummer Eins

60. Geburtstag: Das ist Gladbecks ältester Seniorenfußballer

Winterzugang! Adler Ellinghorst verstärkt seinen Kader

Spielpläne der Hallenstadtmeisterschaften Gladbeck sind da

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck