Halle Gladbeck: ein Rückblick auf die jüngsten Titelkämpfe

So jubelte im vergangenen Jahr der BV Rentfort über den Gewinn der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Phillip Potratz (Mitte) avancierte im Endspiel gegen den SV Zweckel zum Matchwinner.

Gladbeck. Am Wochenende 9. und 10. Januar hätte Fußball-Gladbeck wohl seinen Hallenkönig ermittelt. Das ging nicht. Wir blicken daher zurück.

Am Wochenende 9. und 10. Januar 2021 hätte Fußball-Gladbeck in normalen Zeiten seinen Hallenkönig ermittelt. Doch wir leben in Pandemie-Zeiten, an Hallenfußball war und ist daher nicht zu denken. Wir blicken (mit ein wenig Wehmut) noch einmal zurück auf die jüngsten Titelkämpfe.

BV Rentfort gewinnt anno 2020 den Hallentitel

Bereits seit zwei Jahren werden die Gladbecker Hallenstadtmeisterschaften nicht mehr gesplittet. Das bedeutet: Es wird nur noch ein Hallenkönig ausgespielt. „Der spielerische Unterschied ist in der Halle nicht so groß und so hat sich ein Zusammenschluss zwischen den Erst- und Reservemannschaften angeboten“, erklärt Andres Knittel von der Fachschaft Gladbeck.

Erfolgreiche Titelkämpfe waren es für den Verein BV Rentfort anno 2020. Das Finale gegen den SV Zweckel gewann der BVR mit 4:2 und sicherte sich somit den prestigeträchtigen Titel.

Phillip Potratz trifft dreimal für den BV Rentfort

In dem packenden Endspiel traf Rentforts Goalgetter Phillip Potratz gleich dreimal. Justin Kirstein, Schlussmann des BVR, sicherte den Sieg nicht nur mit guten Paraden, er zeichnete für das vierte Tor sogar selber verantwortlich.

Überraschend waren SG Preußen Gladbeck II und der BV Rentfort III in das Halbfinale der Titelkämpfe eingezogen. Das Spiel um Platz drei und vier entschied der BVR III schließlich klar mit 8:2 für sich.

Wagner von Preußen Gladbeck setzt Neunmeter an die Latte

Überaus spannend verlief das Finale 2019, in welchem sich der der SV Zweckel und SG Preußen Gladbeck gegenüberstanden. Sekunden vor dem Ende gab es einen Neunmeter für die Preußen, die mit 3:4 hintenlagen. Dennis „Fiffi“ Wagner schnappte sich den Ball und setzte ihn an die Latte. Zweckel feierte.

Das war dies nicht nur die einzige Kuriosität im Turnier. Preußens damaliger Trainer Daniel Thiele hatte keinen Torhüter zur Verfügung und suchte via Facebook einen. Und tatsächlich: In Philipp Görlich meldete sich ein vereinsloser Torhüter, den Thiele am Tag der Vorrunde kennenlernte. Görlich machte seinen Job mehr als gut, wurde schließlich sogar Torhüter des Turniers.

Im Jahr 2018 sind die Titelkämpfe ausgefallen

Im Jahr 2018 fanden keine Titelkämpfe statt. „Die Feldstadtmeisterschaften (2017) und Hallenstadtmeisterschaften (2018) werden ausgesetzt und finden nicht statt“, hieß es in einer Erklärung, die von den Fachschaftsvorsitzenden Volker Dyba, Holger Zilcher und Andreas Knittel unterzeichnet worden war.

Die Hallenstadtmeisterschaft 2017 waren nämlich sicherlich die Titelkämpfe, die in Gladbeck negativ in Erinnerung geblieben sind. Die Mannschaften vom SV Zweckel II und Adler Ellinghorst III hatten sich am zweiten Turniertag eine handfeste Auseinandersetzung geboten und wurden daraufhin für drei Jahre von den Titelkämpfen ausgeschlossen.

Andreas Knittel denkt an die schönen Augenblicke zurück

Gleiches galt für die FSM Gladbeck. Aus dem Fanblock der Braucker war beim Endspiel der Stadtmeisterschaft eine Wasserflasche aufs Feld geworfen worden, was zum Abbruch des Finals durch Schiedsrichter Marcel Neuer geführt hatte. Anschließend gab es weitere unrühmliche Szenen in der Artur-Schirrmacher-Halle.

Andreas Knittel betont: „Man muss an das Positive denken und es gab immer wieder schöne, überraschende Momente. Einmal habe ich Minuten vor Spielende, wo eigentlich klar war, wer der neue Stadtmeister in Gladbeck ist, den Stadtmeister auf die Briefumschläge und Urkunde geschrieben. Dann gab es eine Wende im Spiel und ich musste tatsächlich alles neu schreiben. Das macht den Reiz in der Halle aus.“

