Gladbeck Für Andreas Pappert sind es am Wochenende die ersten Titelkämpfe in der Halle in neuer Funktion. Er verrät seine Favoriten.

Wenn an diesem Wochenende die Fußballer in der Artur-Schirrmacher-Halle um die Stadtmeisterschaften der Zweit- und Erstmannschaften spielen, ist Andreas Pappert zum ersten Mal in der Funktion als einer der beiden Leiter der Fußball-Fachschaft mit dabei. Das wünscht er sich für die ersten Titelkämpfe unter seiner (Mit-)Regie.

„Wir freuen uns, dass es wieder gespielt wird“, sagt Pappert, der gleichzeitig auch Vorsitzender von SuS Schwarz-Blau Gladbeck ist. Er und sein Amtskollege Holger Zilcher, mit dem zusammen er die Doppelspitze der Fachschaft bildet, hätten sich in den vergangenen Tagen schon die Hallenstadtmeisterschaft in Bottrop besucht und sich dort einen wässrigen Mund geholt. Aber nicht nur die beiden: „Wir haben in Bottrop mehrere Gladbecker getroffen, die haben gesagt, sie können es kaum erwarten, bis die Stadtmeisterschaft bei uns startet“, sagt Pappert. Zilcher sei nicht nur in Bottrop gewesen, sondern habe auch die Titelkämpfe in Gelsenkirchen besucht.

„Ich wünsche mir natürlich in erster Linie faire und spannende Spiele“, sagt Andreas Pappert auf die Frage nach seinem Wunsch für die Stadtmeisterschaften. Einen absoluten Top-Favoriten hat er nicht, auch wenn er es natürlich liebend gerne sehen würden, wenn „sein“ Verein SB Gladbeck den Pokal am Ende in die Höhe rücken könnte. „Ich denke, für den Titel kommen die üblichen Verdächtigen infrage: Zweckel und Rentfort als Bezirksligisten, Preußen hat auch immer abgeliefert“, sagt er mit Blick auf das Turnier der Erstmannschaften. Bei den Reserveteams hat er den BV Rentfort III auf dem Zettel.

Wenn es nach Pappert geht, würde aber ein Underdog weit vorstoßen oder sogar den Titel gewinnen. Für alle, so Pappert, sei es eine Bereicherung, wenn „ein Nicht-Favorit für eine Überraschung“, sorgen könne. Das schaffte im Vorjahr SG Preußen Gladbeck II. Die Preußen qualifizierten sich als Stadtmeister der Reserveteams fürs Hauptturnier- und holten sich dort den Pokal.

