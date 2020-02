Härtetest in Gladbeck: BV Rentfort empfängt die SSV Buer

Um noch einmal Spielpraxis zu sammeln, ehe am Sonntag, 1. März, wieder in der Bezirksliga um Punkte gekickt wird, absolviert Fußball-Bezirksligist BV Rentfort ein Freundschaftsspiel. Am Freitag, 21. Februar, empfangen die Gladbecker die SSV Buer auf ihrer Platzanlage an der Hegestraße. Anstoß ist um 19.15 Uhr.

Bei der SSV Buer spielen die Ex-Zweckeler Michael Zoladz und Devin Müller

Für die Mannschaft von Trainer Marcel Lehmann ist das natürlich ein richtiger Härtetest. Schließlich ist der Gast aus Gelsenkirchen in der Landesliga zu Hause und hat in der Staffel 7 auf dem siebten Tabellenplatz überwintert. In Michael Zoladz und Devin Müller stehen unter anderem zwei Akteure im Kader der SSV Buer, die zu Ober- bzw. Verbandsliga-Zeiten für SV Zweckel am Ball waren.

Am 1. März trifft der BVR dann im ersten Punktspiel des Jahres auf die Sportfreunde Stuckenbusch.