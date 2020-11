Belleair/Gladbeck. Golferin Caroline Masson erreichte in Florida die vierte Top-15-Platzierung in dieser Saison. Die Gladbeckerin spielte eine starke letzte Runde.

Profigolferin Caroline Masson belegte bei einem Turnier auf der US-Tour in Belleair/Florida den zwölften Platz. Damit avancierte die 31-jährige Gladbeckerin bei der Pelican Women’s Championship zur besten Deutschen .

Caroline Masson spielt am letzten Turniertag eine 68er Runde

277 Schläge standen für Masson zu Buche. Zweitbeste Deutsche war British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot), die nach der ersten Runde sogar in Führung lag. Sie landete mit 279 Schlägen auf dem geteilten 15. Platz. Die Düsseldorferin Sandra Gal war am Cut gescheitert. Das Turnier gewann die Südkoreanerin Sei Young Kim mit 266 Schlägen.

In Aktion: die Gladbecker Profigolferin Caroline Masson. Foto: tim Ireland / dpa

Für Caroline Masson war es in der schwierigen Coronasaison bereits die vierte Top-15-Platzierung . Dass es zu Rang zwölf reichte, lag an ihrer starken 68er Runde am letzten Turniertag. Im Saisonranking verbesserte sich die viermalige Solheim-Cup-Teilnehmerin übrigens von Platz 34 auf 33 .

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier