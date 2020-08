Gladbecker Torwart Nicolas wechselt in die Zweite Liga

Gladbeck/Osnabrück. Moritz Nicolas, Gladbecker Fußballprofi, verlässt nach einem Jahr Union Berlin. Der 22-jährige Torwart spielt künftig für einen Zweitligisten.

Moritz Nicolas, Gladbecker Fußballprofi in Diensten von Borussia Mönchengladbach, spielt in der neuen Saison für den Zweitligisten VfL Osnabrück. Der 22-jährige Torwart war von den Fohlen an Union Berlin ausgeliehen, bei den Köpenickern war er jedoch über die Rolle des Ersatzkeepers nicht hinausgekommen.

Borussia Mönchengladbach leiht Nicolas an den VfL Osnabrück aus

Ein Bild aus Gladbacher Zeiten: Es zeigt Moritz Nicolas in Aktion. Foto: Christophe Gateau / dpa

Deshalb beendete Nicolas jetzt vorzeitig sein Engagement in der Hauptstadt. Borussia Mönchengladbach lieh den Schlussmann daraufhin für ein Jahr an den VfL Osnabrück aus, der in der vergangenen Spielzeit in der Zweiten Liga den 13. Tabellenplatz belegt hat.

„Moritz hat in Berlin leider kaum Spielzeit bekommen. Da er weiter ein Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition ist, wollen wir vermeiden, dass er ein zweites Jahr komplett auf der Bank sitzt. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, Moritz für ein Jahr nach Osnabrück zu verleihen. Dort erhoffen wir uns mehr Spielzeit für ihn“, so Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Borussia-Homepage.

Nicolas begann seine Karriere in Gladbeck bei Adler Ellinghorst

Den Medizincheck hat Nicolas bereits erfolgreich absolviert. Am Montag, 17. August, wird er in Osnabrück erwartet und einen Tag später mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Herzlake aufbrechen.

Moritz Nicolas hatte einst in seiner Heimatstadt Gladbeck seine Karriere bei Adler Ellinghorst begonnen. Danach war er für den SV Zweckel aktiv, den VfB Hüls, Rot-Weiss Essen und schließlich für Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen war Nicolas die Nummer drei, außerdem hütete er den Kasten der U23 in der Regionalliga West.

Für Moritz Nicolas steht ein Einsatz in der deutschen Eliteliga zu Buche

Um Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln, liehen die Gladbacher Nicolas vor einem Jahr an Union Berlin aus. In der Hauptstadt kam er jedoch nur auf einen einzigen Einsatz in der deutschen Eliteliga - am vorletzten Spieltag der Saison 2019/2020 beim 0:4 gegen 1899 Hoffenheim vertrat das Talent den verletzten Rafael Gikiewicz.

