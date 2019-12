Miami/Gladbeck. Carola Schaudinn nahm jetzt am Turnier um den Orange Bowl in Miami/Florida teil. Wie sich das Gladbecker Tennistalent in den USA geschlagen hat.

Gladbecker Tennistalent nimmt an Topturnier in den USA teil

Carola Schaudinn, Nachwuchsspielerin des TC Haus Wittringen, nahm jetzt am Orange Bowl in Miami/Florida teil. Das Turnier zählt für Juniorinnen und Junioren zu den bedeutendsten Tennis-Veranstaltungen weltweit.

Im Konzert der Toptalente - viele Spielerinnen und Spieler, die beim Orange Bowl antreten, trainieren vier bis fünf Stunden am Tag und gehen nicht mehr zur Schule - hielt Carola Schaudinn gut mit. Sie verlor zwar ihr Match gegen die US-Amerikanerin Sophia Rashid in zwei Sätzen mit 2:6 und 3:6, ungeachtet dessen war die Partie hart umkämpft und dauerte daher mehr als eineinhalb Stunden.

Am Orange Bowl nahmen Tennistalente aus mehr als 70 Nationen teil

Das Gladbecker Tennistalent Carola Schaudinn vertrat den TC Haus Wittringen beim Orange Bowl in Miami/Florida. Foto: TC Haus Wittringen

Marcus Gera, Sprecher des TC Haus Wittringen, sagte: „Der TCHW ist sehr stolz, eine so gute Nachwuchsspielerin in den eigenen Reihen zu haben.“ Durch die intensive und professionelle Betreuung der Ion Geanta Tennis Academy von TCHW-Cheftrainer Ion Geanta sei eine kontinuierliche Steigerung der Tennisleistungen des Talents auch in Zukunft gewährleistet.

Der Orange Bowl ist ein World-Junior-Tennisturnier, das jährlich im Dezember in Miami von der International Tennis Federation (ITF) ausgetragen wird. An dem Turnier der Stufe A nahmen dieses Mal rund 1500 Spielerinnen und Spieler aus mehr als 70 Nationen in der Kategorie U12 m/w und U14 m/w teil.