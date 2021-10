Gladbecker Stadtauswahl soll 2022 erstes Spiel bestreiten

Jan Schwers und Sebastian Blume spielen in der Bezirksliga gegeneinander. Bei einer Gladbecker Stadtauswahl könnten sie Seite an Seite agieren, je nach Zusammensetzung des Teams.

Gladbeck. Andreas Knittel und Holger Zilcher wurden bei der Sitzung der Fußballfachschaft wiedergewählt. Die Stadtauswahl soll nach Österreich reisen.

Bei der Sitzung der Fußballfachschaft wurde eine Gladbecker Stadtauswahl der Senioren unter allen Vereinen ausdrücklich und einstimmig befürwortet.

Das erste Spiel der Stadtauswahl soll im Herbst 2022 in der Gladbecker Partnerstadt Schwechat in Österreich stattfinden. Die Organisation für die Partie übernimmt Dieter Nass gemeinsam mit der Fachschaft. Er wird auch Sponsoren für die Anreise per Flugzeit suchen. Weitere Kontakte sollen nun zusammen mit dem Stadtsportverband organisiert werden, damit ein solches Spiel möglich wird.

Zwei neue Personen im Vorstand der Fußballfachschaft

Alle Vereinsvertreter waren bei der Fachschaftssitzung erschienen – nur von FSM Gladbeck fehlte jemand. Das bestehende Fachschaftsteam stellte sich bis auf Daniel Thiele, der sich mehr um die Vereinsarbeit bei BV Rentfort kümmern möchte und Dominik im Winkel, der nun als 2. Vorsitzender des Stadtsportverbandes fungiert, zur Wiederwahl.

Holger Zilcher und Andreas Knittelwurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt und auch die noch verbliebenden Fachschaftsmitglieder und neuen Mitglieder Andreas Pappert und Dieter Naas wurden am Mittwoch bestätigt und gewählt.

Mehr Sportnachrichten aus Gladbeck gibt es hier.