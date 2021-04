Gladbecker Profi golft ab sofort auch für einen guten Zweck

Rancho Mirage/Gladbeck. Profigolferin Caroline Masson (Gladbeck) nahm am ersten Majorturnier des Jahres teil. Ab sofort spielt sie auch immer für einen guten Zweck.

Das erste Major-Turnier des Jahres verlief für Caroline Masson nicht gerade erfolgreich. Die Profgolferin aus Gladbeck beendete die ANA Inspiration in Rancho Mirage/Kalifornien nämlich auf dem geteilten 60. Rang. Für sie standen 290 Schläge zu Buche.

Caroline Masson hatte mit einer 73er und einer 71er Runde bei dem mit 3,1 Mio. US-Dollar Preisgeld dotierten Turnier den Cut geschafft. Am dritten Tag benötigte die 31-Jährige erneut 73 Schläge, am letzten schließlich notierte sie schließlich ein weiteres Mal eine 73.

Masson beteiligt sich an der Aktion „Birdies & Eagles für Kinderlachen“

Vor dem Turnier hatte die Gladbeckerin, die seit kurzem Botschafterin des gemeinnützigen Vereins „Kinderlachen" ist, erklärt, in diesem Jahr bei allen fünf Major-Turnieren (ANA Inspiration, LPGA Championship, US Women's Open, Women's British Open, The Evian Championship) für jedes Birdie und jeden Eagle an „Kinderlachen" Geld zu spenden. Genauer: jeweils 50 beziehungsweise 200 Euro.

Die Aktion „Birdies & Eagles für Kinderlachen“ setzt Kinderlachen-Botschafter und Profi-Golfer Allen John bereits seit letztem Jahr bei seinen Turnieren auf der European Tour und Challenge Tour um. Masson hatte Golferinnen und Golfer dazu aufgefordert, ebenfalls zu spenden - und zwar für jedes Birdie 3 Euro und für jeden Eagle zehn Euro. Unter allen Teilnehmern werden hochwertige Preise verlost, verspricht der Verein „Kinderlachen“.

Golferinnen und Golfer sind aufgerufen, mitzumachen

Außerdem können Aktive selbst ihre Runden auf dem Green mit dem guten Zweck verbinden. Nach Anmeldung zur Aktion „Birdies & Eagles für Kinderlachen“ erhalten diese eine Scorecard zum Download. Dort können die Ergebnisse eingetragen werden. Per QR-Code gelangen die Golferinnen und Golfer zur Spendenseite.

In Aktion: Caroline Masson, 31-jährige Profigolferin aus Gladbeck. Foto: tim Ireland / dpa

„Wir freuen uns über jeden Golfer und jede Golferin, die unsere Hilfsprojekte unterstützt“, heißt es auf der Homepage des Vereins. Und Carolin Masson sagt auf einem bei Youtube veröffentlichten Video: „Ich würde mich freuen, wenn eine große Summe zusammenkommt.“

Verein „Kinderlachen“ unterstützt kranke und hilfsbedürftige Kinder

Der Verein „Kinderlachen“ macht sich seit dem Jahr 2000, der gemeinnützige Verein wurde 2002 gegründet, für die Bedürfnisse und Anliegen von kranken und hilfsbedürftigen Kindern stark. Er ist schwerpunktmäßig in Deutschland tätig und konnte bislang unzählige Aktionen für Kinder im Alter bis 17 Jahren realisieren.

Im Mittelpunkt des Engagements stehen Begriffe wie Chancengleichheit, kindliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe. „Kinderlachen" finanziert sich ausschließlich aus privaten Spenden und durch privatwirtschaftliches Sponsoring. Öffentliche Zuschüsse lehnt Kinderlachen ab – auch, um die ohnehin knappen öffentlichen Mittel für die Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe nicht weiter zu schmälern. Kinderlachen möchte mit seinem Engagement vielmehr zusätzliche Mittel akquirieren und bedürftigen Kindern und deren Familien zur Verfügung stellen.

„Kinderlachen“ versucht auch Wünsche zu erfüllen, die man nicht kaufen kann

Auf der Homepage des Vereins heißt es weiter: „Die grundsätzliche Philosophie ist, dass wir keine reinen Geldspenden vornehmen, sondern ausschließlich Sachspenden in Absprache mit der zu fördernden Institution bzw. der Einzelperson tätigen. Wir nehmen jedoch ausschließlich Geldspenden an. Zusätzlich erfüllt Kinderlachen oft Wünsche, die man nicht kaufen kann.“