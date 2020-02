Gladbecker Lowitsch trifft Schwarzenegger und andere Promis

Los Angeles/Gladbeck. Auch in Los Angeles hält sich der Gladbecker Marcel Lowitsch natürlich fit. Unter anderem stählt er in einem der berühmtesten Sportstudios der Welt, dem Gold’s Gym in Venice, regelmäßig seinen Körper. In dieser legendären Muckibude hat der 28-Jährige inzwischen schon so manchen Promi kennengelernt.

Marcel Lowitsch hat im Gold’s Gym unter anderem Dolph Lundgren getroffen

Starke Jungs: Der Gladbecker Marcel Lowitsch und Ralf Moeller. Foto: Lowitsch

Der Zweckeler ist in die USA ausgewandert. In Los Angeles arbeitet Lowitsch, dessen persönliche Vorbilder Fußballtrainer Felix Magath und Bodybuilder, Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger sind, für die Firma Eurosoccer USA L.L.C. als Sportdirektor einer Fußballschule. Er leitet ein 15-köpfiges Trainerteam und entwickelt darüber hinaus Sportkonzepte und Programme für Schulen.

Im Gold’s Gym, dem „Mekka für Bodybuilder“, lief ihm beispielsweise Dolph Lundgren über den Weg. Der blonde Schwede ist weltberühmt geworden durch den anno 1985 in die Kinos gekommenen Spielfilm „Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts“, in welchem er den sowjetischen Boxer Ivan Drago gab, der gegen Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone, kämpfte.

Arnold Schwarzenegger ist eines der größten Idole von Lowitsch

Vor dem Studio Muscle Beach in Venice: der Gladbecker Marcel Lowitsch. Foto: Lowitsch

Auch eines seiner größten Idole traf Marcel Lowitsch im Gold’s Gym. Dabei handelt es sich um Arnold Schwarzenegger, der seit 1968 zu den Mitgliedern des Sportstudios gehört und sich in ihm nach wie vor fit hält. „Arnold Schwarzenegger ist ziemlich zurückhaltend“, berichtet der Gladbecker. Der aus Österreich stammende ehemalige Bodybuilder, der nicht weniger als sieben Mal Mister Olympia war, Schauspieler („Terminator“), Ex-Gouverneur von Kalifornien und Unternehmer sei aber überhaupt nicht abgehoben, sondern trainiere einfach wie jeder andere Sportler in diesem Studio es auch tue, verrät Marcel Lowitsch.

In Ralf Moeller tummelt sich in Los Angeles ein weiterer bekannter ehemaliger Bodybuilder und Schauspieler - und zu dem hat Marcel Lowitsch einen ganz guten Draht. Wen wundert’s, Moeller, früher Möller, stammt ja aus Recklinghausen und ist somit wie Lowitsch eine echte Pottpflanze.

Ralf Moeller fungiert als NRW-Heimatbotschafter

Außerdem fungiert der Deutsch-Amerikaner, der einem großen Publikum bekannt wurde durch seine Nebenrolle im 2008 erschienenen Streifen „Gladiator“, als nordrhein-westfälischer Heimatbotschafter. „Ralf Moeller hat, wenn es um unsere Schulprojekte geht, immer ein offenes Ohr“, betont Marcel Lowitsch.