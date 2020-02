Gladbecker Fußballknirpse suchen ihre Hallenmeister

Gladbeck. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften stehen in Gladbeck auf dem Programm. Antreten werden die jüngsten Nachwuchskicker in Rentfort-Nord.

Hallenfußball-Stadtmeisterschaften stehen am nächsten Wochenende (22./23. Februar) in Rentfort-Nord auf dem Programm. Die jüngsten Kicker Gladbecks ermitteln an der Enfieldstraße ihre Titelträger.

Am Samstag, 22. Februar, gehört die Halle den E-Junioren. Los geht’s um 10 Uhr mit den Spielen der E2- und E3-Junioren. Sieben Mannschaften nehmen an dem Turnier teil, dabei handelt es sich um den BV Rentfort II und III, SG Preußen Gladbeck II und III, Schwarz-Blau Gladbeck II, den SV Zweckel II und Wacker Gladbeck II. Jeder spielt gegen Jeden, der letzte Vergleich soll um punkt 16 Uhr angepfiffen werden.

Am Sonntag, 23. Februar, spielen die Gladbecker F- und G-Junioren

Die E1-Junioren ermitteln ab 16.30 Uhr ihren Titelträger. Gemeldet sind der BV Rentfort, SG Preußen Gladbeck, Schwarz-Blau Gladbeck, der SV Zweckel und Wacker Gladbeck. Um 18.38 Uhr soll die letzte Partie angestoßen werden.

Einen Tag später treten die G- (ab 9 Uhr) und die F-Junioren (13.15 Uhr bzw. 15.15 Uhr) in der Halle Rentfort-Nord an.