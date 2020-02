Wie geht es nun weiter mit dem frisch gebackenen Box-Europameister Salahadin Simmou aus Gladbeck? Der 23-Jährige macht nach seinem Kampf gegen Zaza Amiridze aus Georgien erst einmal ein paar Tage Urlaub, um sich zu regenerieren. „Als zweimaliger Deutscher Meister und nun auch amtierender Europameister werde ich mich größeren Aufgaben stellen“, so der Champion auf seiner Facebookseite. Und weiter: „Seid gespannt.“

Als Europameister bieten sich Salahadin Simmou nun bessere Möglichkeiten

Profiboxer Salahadin Simmou (Mitte) ist Europameister nach Version der WBU. Rechts spendet Boxtrainer und Onkel Azedin Simmou dem Champion aus Gladbeck Applaus. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Seinen am Sonntag gewonnen Titel wird Simmou, so wollen es die Statuten des Verbandes WBU, noch in diesem Jahr verteidigen müssen. „Die WBU wird auf uns zukommen und sagen, gegen wen Sala antreten muss“, erläutert Marcel Lowitsch, Simmous Athletiktrainer, im Gespräch mit der WAZ. Durch den Gewinn der Europameisterschaft würden sich Salahadin Simmou nun aber auch ganz andere Möglichkeiten bieten.

„Wir“, so Lowitsch, „können jetzt gegen einen starken Boxer antreten, um danach ganz oben anzuklopfen.“ Es sei gut gewesen, zunächst in kleineren Verbänden anzutreten. Nun müsse sich Saladin Simmou aber entweder in einer deutschen Boxhochburg wie Hamburg einen Namen machen, oder es aber in Großbritannien oder sogar in den USA zu versuchen. Über Kontakte in die Staaten verfügt Lowitsch, der Gladbecker lebt und arbeitet nämlich seit einiger Zeit in Los Angeles.

EM-Kampf gegen Zaza Amiridze war in Simmous Lager noch lange ein Thema

Geschafft: Der Gladbecker Profiboxer Salahadin Simmou kniet im Ring, wissend, dass er sein großes Ziel erreicht hat. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Im Lager des Gladbecker Profiboxers war der EM-Kampf gegen Zaza Amiridze, der in der dritten Runde mit der Disqualifikation des Georgiers jäh und für viele überraschend geendet war, in der Nacht auf Sonntag noch lange ein Thema. Salahadin Simmou äußerte sich auch dazu auf seiner Facebookseite: „Dass mein Gegner nach der dritten Runde disqualifiziert wurde, war nicht das sportliche Ende, was ich mir als Boxer erarbeiten wollte. Für mich spielt Fairness, gesunder Kampfgeist und auch Glaube an sich selbst eine sehr große elementare Rolle.“

Er habe, so der Europameister im Superweltergewicht weiter, laut der Offiziellen jede Runde nach Punkten gewonnen und hätte sich gewünscht, die Entscheidung mittels Knockout zu suchen. Salahadin Simmou: „Ich habe gemerkt, wie mich die Unterstützung meiner Familie und Fans gepusht haben und erhöhte bereits in der zweiten und dritten Runde den Druck auf meinen Gegner. Es ist immer schade, wenn ein Kampf so frühzeitig endet, ich hätte gerne länger geboxt.“

Laut Lowitsch hatte Zaza Amiridze mit Schwindelfühlen zu kämpfen

Laut Marcel Lowitsch war die Attacke, die es von einem Zuschauer gegen den Trainer des Georgiers offenbar gegeben hatte, nicht der Grund für dessen Entscheidung, den Kampf nicht fortzusetzen. „Er hat mir später gesagt“, so Lowitsch, „dass er mit Schwindelgefühlen zu kämpfen und er gar nicht mitbekommen hat, was draußen passiert ist.