Gladbeck sucht seine besten Sportlerinnen und Sportler

Sport goes Party: Michael Berger, Leiter des Amtes für Rat, Bürgerschaft, Sport, Julia Schmidt, Abteilungsleiterin Sport, und Adi Raible präsentieren die Veranstaltungsplakate.

Gladbeck. Am 29. September werden wieder die besten Gladbeckerinnen Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Im Anschluss gibt es eine Party!

Sportlerinnen und Sportler können sich im September auf einen Höhepunkt freuen: Unter dem Titel „Sport goes Party“ feiert Gladbecks Sportfamilie am Freitag, 29. September, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle ihre Besten.

Gemeinsam mit Adis Sportstube und der WAZ wird auf Anregung von Bürgermeisterin und Sportdezernentin Bettina Weist (SPD) ein bewährtes Format neu aufgelegt. „Mit der Neuauflage der ehemaligen Sportlerwahl wollen wir dem Sport und den Sportlerinnen und Sportlern in unserer Stadt eine besondere Bühne geben – und sie auch gebührend feiern“, betont die Bürgermeisterin.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, der offizielle Teil beginnt um 18.30 Uhr mit den Ehrungen. Vor der Coronapandemie gab es bereits die Ehrungskategorien „Sportlerin/Sportler des Jahres“, „Mannschaft des Jahres“ und „Ehrenamt des Jahres“. Neu hinzu kommt die Kategorie „Schiedsrichterin/Schiedsrichter des Jahres“.

Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD) hat den Sport zur Chefinnensache gemacht. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

„DJ Paddy“ legt auf

Vorschläge für die jeweilige Kategorie können alle Bürgerinnen und Bürger machen. Eine Jury, bestehend aus Vertretern der WAZ Gladbeck, Adis Sportstube und der Stadt Gladbeck, trifft dann eine Vorauswahl von drei Nominierungen pro Kategorie. Die Abstimmung erfolgt anschließend online über einen Link.

Weitere Details zur „Sport goes Party“-Veranstaltung folgen in den nächsten Wochen.

Fest steht bereits: Um 20 Uhr gibt die aus Rentfort stammende Band „heimspiel“ den Startschuss zur Party, ab 22.30 Uhr wird „DJ Paddy“ auflegen. Essen gibt es von „Rock im Biss“, frische Cocktails mixt „Lovely Bartender“.

Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Tickets können im Vorverkauf an der Kasse der Mathias-Jacobs-Stadthalle oder bei Eventim.de erworben werden. Die Veranstaltung endet um 1.30 Uhr.

