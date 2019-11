Gladbeck: Tobias Thiel lobt Fairplay von ETG Recklinghausen

Tobias Thiel sah keinen anderen Ausweg mehr: Der Handball-Trainer des Bezirksligisten TV Gladbeck hätte nach eigenen Angaben nur vier fitte Spieler für das Auswärtsspiel bei der ETG Recklinghausen gehabt – also griff er zum Hörer.

Am Freitagnachmittag bekam Thiel dann die Bestätigung aus Recklinghausen: Das für dieses Wochenende angesetzte Duell zwischen TV und ETG wird verschoben. Tobias Thiel ringt das Riesenrespekt ab: „ETG kann die Punkte gut gebrauchen, deshalb finde ich es super, dass sie so fair sind und das Spiel verlegen – das ist einfach super sportlich.“

Heimrecht wird getauscht im Nachholspiel

Hätten die Gladbecker nicht antreten können, wären die Punkte wohl automatisch an die Recklinghäuser gegangen, stattdessen wird das Spiel zeitnah nachgeholt.

Dann aber nicht in Recklinghausen, sondern in Gladbeck. „Für ETG ist es schwierig, unter der Woche zu Hause zu spielen. Deshalb spielen wir innerhalb der nächsten Wochen bei uns und in der Rückrunde dann in Recklinghausen.“