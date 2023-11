Gladbeck: Süheda Nur Celik ist für den Felix Award nominiert

Düsseldorf/Gladbeck. Taekwondo-Kämpferin Süheda Nur Celik (Gladbeck) ist für den Felix Award nominiert worden. Wer ihre Rivalinnen sind und wo abgestimmt werden kann.

Tolle Auszeichnung für Süheda Nur Celik: Die 24 Jahre junge Taekwondo-Kämpferin aus Gladbeck ist in der Kategorie NRW-Sportlerin des Jahres für den Felix Award nominiert worden. Die Online-Abstimmung hat bereits begonnen, sie endet am 19. November. Die Preisverleihung findet am 8. Dezember statt.

Süheda Nur Celik war überrascht, dass sie von der Jury für den Preis ausgewählt worden ist. Ihr erster Kommentar? „Wow!“ Freuen würde sich die Kampfsportlerin, die ja auch Mitgründerin des Taekwondo-Vereins Elite SV Gladbeck ist, über möglichst viele Stimmen. Sie betont mit Blick auf Freunde und Fans: „Eure Unterstützung bedeutet mir viel. Danke, dass ihr immer an meiner Seite seid!“

Auf der Felix-Award-Homepage wird Süheda Nur Celik mit diesen Worten vorgestellt: „Süheda Nur Celik hat ein Kapitel deutscher Taekwondo-Geschichte geschrieben. Die 24-jährige Gladbeckerin gewann bei den European Games im polnischen Krakau in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm die Bronzemedaille. Das war zuvor noch keiner Frau aus Deutschland bei Europaspielen im Taekwondo gelungen.“

Süheda Nur Celik gewann bei den European Games Bronze

Weiter heißt es: „ In diesem Jahr konnte Süheda Nur Celik bereits einige Erfolge feiern. Sie erkämpfte sich bei den Weltmeisterschaften in Aserbaidschan den fünften Platz und wurde Anfang 2023 wiederholt Deutsche Meisterin. Auch in ihrer Heimatstadt Gladbeck wurde die 24-Jährige geehrt: Sie wurde Ende September zur Sportlerin des Jahres gewählt.“

In Aktion: Süheda Nur Celik (links) vom Elite SV Gladbeck Foto: Elite SV Gladbeck

Die Konkurrenz für die Gladbecker Olympia-Hoffnung ist indes und naturgemäß nicht ohne. In Jule Hake (Kanu Rennsport), Anna Janßen (Sportschießen Luftgewehr), Alexandra Ndolo (Fechten) und Laura Nolte (Bobsport) wurden vier weitere überaus erfolgreiche Topsportlerinnen aus NRW für den Felix Award in der Kategorie Sportlerin des Jahres nominiert. Vor allem die Letztgenannten ist vor Ort ein Begriff. Schließlich gehört in Anschieberin Neele Schuten eine Gladbeckerin zum Team von Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte.

In sechs Kategorien stehen jeweils fünf Nominierte zur Wahl

Bereits zum 16. Mal würdigen das Land Nordrhein-Westfalen und der Landessportbund NRW sowohl den Spitzensport als auch die dort involvierten herausragenden Persönlichkeiten. Neben den Höchstleistungen entscheiden unter anderem Engagement, Fairplay und Persönlichkeit darüber, wer den begehrten Felix Award erhält.

In sechs Kategorien stehen jeweils fünf Nominierte, die NRW repräsentieren, zur Wahl, die zuvor von einer Jury benannt wurden: Para Sport felix, Mannschaft des Jahres, Sportlerin des Jahres, Sportler des Jahres, Newcomerin/Newcomer des Jahres, sowie Fußball felix. Die Wahl des oder der Trainer*in des Jahres erfolgt durch die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie.

Hier geht’s zur Abstimmung

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck