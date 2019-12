Gladbeck: SPD fordert Lösung für den Zweckeler Sportplatz

Im Jahr 2016 hat der Sportausschuss beschlossen, dass der SV Zweckel den vierten Kunstrasenplatz in Gladbeck bekommt. Anfang September 2019 wurde der dritte Kunstrasen als erster Bauabschnitt des Sportparks Mottbruch in Brauck eingeweiht. Zum aktuellen Sachstand für den Norden fragte jetzt Ratsherr Klaus Omlor im letzten Sportausschuss nach.

Sportdezernent Rainer Weichelt erklärte, dass sich in Kürze eine Lösung für den SV Zweckel abzeichnet. Er erläuterte noch einmal die Problemlagen mit der Platzanlage an der Dorstener Straße (Lärmschutz), wies aber darauf hin, dass an einer Lösung unter Beteiligung und mit Abstimmung auch des SV Zweckel gearbeitet werde. Weichelt zeigte sich optimistisch, die gemeinsam angestrebte Lösung bis zum nächsten Frühjahr präsentieren zu können.

Klaus Omlor: Eigentümer bestimmt das Tempo

Klaus Omlor ist inn Gladbeck Ratsherr der SPD. Foto: K. A.

Dazu Klaus Omlor: „Eine Behandlung des Themas im letzten Ausschuss wäre zwar zielführend gewesen, allerdings akzeptiert die SPD Zweckel, dass angesichts der Einbringung von Fremdeigentum in diese Lösung auch noch Verhandlungen mit dem Eigentümer stattfinden müssen. Letztlich bestimmt der Eigentümer das Tempo.“

Wichtig ist der SPD Zweckel, so Omlor, dass der SVZ an der Lösung beteiligt ist und diese mitträgt. Zur Erinnerung: In den Jahren 2017 und 2018 wurde mit mehreren Fachgutachten die Situation um die Sportanlage an der Dorstener Straße betrachtet und im Sportausschuss intensiv beraten. Das Ergebnis war, dass sich unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Modernisierung der Anlage nicht sinnvoll umsetzen lässt.

Arbeitsgruppe unter Leitung von Professor Hübner

Daraufhin hat sich eine Arbeitgruppe unter Leitung des Wuppertaler Sportstättenentwicklungsplaners Prof. Horst Hübner mit möglichen Standorten beschäftigt. In der Arbeitsgruppe waren neben der Sportverwaltung, dem Sportausschussvorsitzenden, dem Vorsitzenden des Stadtsportverbandes auch der SV Zweckel vertreten. Die Gespräche, die zur Zeit geführt werden, sind das Resultat dieser Arbeitsgruppe.