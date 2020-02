Gladbeck: Schultendorfer Frauen erobern die Tabellenspitze

Nichts zu holen gab es für Tischtennis-Landesligist TTV GW Schultendorf bei seinem Gastspiel in Bochum. Die abstiegsgefährdeten Gladbecker kassierten gegen den Post-SV Langendreer die Höchststrafe.

Besser machte es in der Bezirksliga die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfende Schultendorfer Zweitvertretung. Sie feierte beim noch sieglosen Schlusslicht VfB Kirchhellen einen 9:5-Pflichtsieg. GWS II ist in der Tabelle mit 11:17 Punkten nun Achter - dieser Platz reicht am Saisonende zum direkten Verbleib in der Liga. In Kirchhellen waren für Grün-Weiß Sven Klarhold/Martin Peuser, Niklas Lobitz (2), Klarhold, Nikandr Stürmer, Peuser (2), Stephan Gevers und Sebastian Rosinek erfolgreich.

DJK TTG Gladbeck-Süd verliert gegen den Tabellenführer

Philipp Werner holte einen Zähler für die DJK TTG Gladbeck-Süd. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Liga- und Ortsrivale DJK TTG Gladbeck-Süd verlor dagegen sein Heimspiel gegen Spitzenreiter TTC Bottrop 47 II mit 4:9. Die Punkte für die Braucker, die nun mit 14:14 Zählern Rang sechs belegen, errangen Torsten Rose/Kristijan Juric, Andre Mallach/Frank Kelterbaum, Philipp Werner und Rose.

In der Frauen-Bezirksklasse übernahm der TTV Grün-Weiß Schultendorf die Tabellenführung - dank eines 10:0-Kantersiegs beim abstiegsgefährdeten TTC Horst-Emscher in Gelsenkirchen. Für die Punkte des neuen Spitzenreiters - das Dream Team Recklinghausen folgt mit einem Zähler Rückstand auf Rang zwei - zeichneten Julia Gewande-Werding/Leoni Reinbothe, Reinbothe (3), Gewande-Werding (3), Sonja Marohn (3) verantwortlich.