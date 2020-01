Gladbeck. Er hat 23 Jahre lang für den BV Rentfort Fußball gespielt. Nun kehrt er nach Gladbeck an die Hegestraße zurück - als Trainer der B-Junioren.

Gladbeck: Rentforter Urgestein kehrt an Hegestraße zurück

23 Jahre lang schnürte er seine Fußballschuhe für den BV Rentfort. Nun kehrt er an die Hegestraße zurück, als Trainer der B-Junioren.

Die Rede ist von Sascha Reimann, den man ohne Wenn und Aber als Rentforter Urgestein bezeichnen darf. Bis 2003 war er für den BVR am Ball, ehe er dem Klub den Rücken kehrte - nach 23 langen Jahren! Ab sofort zeichnet Reimann als Coach für die U17 des Klubs verantwortlich. Unterstützt wird er dabei von Rijad Dono, der selbst noch für die Alten Herren der Rentforter aktiv.

BV Rentfort bedankt sich bei Andreas Ciesla und Andreas Zielinski

Andreas Ciesla konnte infolge beruflicher Verpflichtungen nicht länger Trainer der B-Junioren des BV Rentfort bleiben. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Reimann und Dono folgen auf Andreas Ciesla und Andreas Zielinski, die aus privaten und beruflichen Gründen ihre Posten zur Verfügung stellen mussten. In einer Mitteilung des BV Rentfort heißt es: „An dieser Stelle noch einmal unser Dank an die beiden für die tolle Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde.“

Sascha Reimann sammelte in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung als Senioren- und Nachwuchstrainer. Zuletzt zeichnete er für die B-Junioren des Rentforter Orts- und Ligarivalen SV Zweckel verantwortlich. Der BVR schreibt: „Wir freuen uns, ihn vom Rentforter Konzept überzeugt zu haben und wünschen ihm einen tollen Start und eine erfolgreiche Zeit bei den Schwarz-Weißen.“

B-Jugend des BV Rentfort überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz

Reimann und Dono übernehmen eine Mannschaft, die in der Kreisjugendliga A durchaus noch den Titel gewinnen kann. Fünf Punkte beträgt zur Winterpause der Rückstand des Tabellenzweiten BVR auf Spitzenreiter SSV Buer II.

Darüber hinaus begrüßt die Rentforter Fußballjugend ein neues Vorstandsmitglied. Sven Meyer verstärkt das Team an der Hegestraße und kümmert sich von nun an ums Sponsoring der Jugendabteilung. Zudem fungiert er als Ansprechpartner für die Förderer.