Der BV Rentfort konnte seine Siegesserie nicht weiter ausbauen. Im Gastspiel beim SC Hassel mussten sich die Gladbecker mit einem 1:1 Unentschieden zufrieden geben. „Ein Sieg wäre zu viel des Guten gewesen“, sagte Rentfort-Trainer Marcel Lehmann.

Vor allem aufgrund der schwachen ersten Hälfte wäre ein Erfolg der Schwarz-Weißen nicht gerecht gewesen. Von Beginn an gab der Gastgeber den Ton an und schnürte die Lehmann-Elf hinten rein. Zunächst allerdings ohne Ertrag. Erst nach knapp 20 Minuten belohnte der ehemaliger Zweckeler Haris Imsirovic den SCH für den hohen Aufwand. Am Spielverlauf änderte die Hasseler Führung aber wenig: Die Gelsenkirchener behielten weiterhin die Oberhand.

Joker Jesse Hajder sticht

Marcel Lehmann sah ein 1:1 seines BV Rentfort beim SC Hassel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Immer wieder wurde es gefährlich vor dem Tor des BV-Schlussmann Martin Kyas. Zweimal mussten sogar seine Vorderleute für den schon geschlagenen Torhüter klären. Auszeichnen konnte sich Kyas bei zwei Gelsenkirchener Großchance, die er glänzend parierte. „Sie hatten in der ersten Hälfte vier, fünf gute Gelegenheiten. Zwei davon gingen nur an das Aluminium. Da hatten wir Glück, dass wir zu Pause nur mit 0:1 hintengelegen haben“, so Lehmann.

Der Coach selbst reagierte in der Halbzeit auf das Auftreten seiner Jungs mit einem Doppelwechsel und einer taktischen Veränderung. Das offensivere Spielsystem tat dem Gladbecker Spiel augenscheinlich gut. Nun drückten die Schwarz-Weißen auf den Ausgleich. Dieser sollte eine halbe Stunde vor dem Schluss fallen: Der zur Pause eingewechselte Jesse Hajder brachte den BVR zurück in die Partie.

Beide Mannschaften mit Chancenwucher

Im Anschluss an den Ausgleichstreffer entwickelte sich ein munteres Spiel. Bei dem sowohl die Gladbecker als auch der SC zahlreiche Chancen liegen ließen. Auf Seite der Rentforter verpassten Phillip Potratz per Distanzschuss an die Latte, Tobias Discher und Jesse Hajder die Führung. Zum Glück machte es der Gegner nicht besser: auch der Sportclub traf in Hälfte zwei erneut das Aluminium. „Es hätte auch vier zu vier ausgehen können“, erklärte der BV-Übungsleiter.

Da beide Teams Chancenwucher betrieben, blieb es am Ende bei dem Unentschieden. Zwar riss damit die Siegesserie des BVR, aber trotzdem sind sie vor der letzten Partie des Jahres seit fünf Spielen ungeschlagen.

BV Rentfort: Kyas, Wulfert, Hülskemper, Draxler, Schulte im Walde, Steinhaus, Kroll (45. Heer), Deucker, Potratz, von Kiedrowski (45. Hajder), Discher (76. T. Stukator).