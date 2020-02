St. Moritz/Gladbeck. Kira Lipperheide (Gladbeck) ist mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka beim Bob-Weltcup in St. Moritz Zweite geworden. Nun steht die Junioren-WM an.

Gladbeck: Lipperheide tankt Selbstvertrauen vor Junioren-WM

Knapp drei Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft in Altenberg und sieben Tage vor der Junioren-WM in Winterberg belegten Olympiasiegerin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) und Kira Lipperheide (TV Gladbeck Kufe) beim Bob-Weltcup in St. Moritz den zweiten Platz. Lediglich die US-Amerikanerin Kaillie Humphries war auf der einzigen Natureisbahn der Welt schneller unterwegs als Jamanka/Lipperheide.

Mariama Jamanka zeigte sich, nachdem sie in der Vorwoche am Königssee mit ihrer jungen Gladbecker Anschieberin gesundheitlich gehandicapt Sechste geworden war, „mit der Platzierung echt zufrieden“. Die Fahrten seien nicht perfekt gewesen und sie hätten sich ein paar Fehler geleistet, so die 29-Jährige, die im vergangenen Jahr bei der WM mit der Gladbeckerin Annika Drazek den Titel gewonnen hat.

Gladbeckerin Lipperheide geht nun bei der Junioren-WM ins Rennen

Im Ziel: das Team Mariama Jamanka (vorne) und Kira Lipperheide vom TV Gladbeck Kufe. Foto: Urs Flueeler / dpa

„Aber wir gehen hier positiv raus“, so Jamanka. Das gilt eben auch für Kira Lipperheide, die am nächsten Wochenende bei der Junioren-Weltmeisterschaft gefordert ist. Im sauerländischen Winterberg wird die für den TV Gladbeck Kufe startende 19-Jährige mit Kim Kalicki ins Rennen gehen. Es geht nicht nur um den Titel bei den Nachwuchs-Bobsportlerinnen, sondern auch um ein Ticket für die WM in Altenberg in drei Wochen.

In St. Moritz gewann Kaillie Humphries mit 0,16 Sekunden Vorsprung vor Jamanka/Lipperheide. Auf Platz drei landete Stephanie Schneider (BSC Sachsen Oberbärenburg) mit ihrer Winterberger Anschieberin Leonie Fiebig.

Die Deutsche Meisterin Laura Nolte (BSC Winterberg) kam bei ihrem fünften Weltcup-Rennen erstmals nicht aufs Podest und landete mit der Ann-Christin Strack (BC Stuttgart Solitude) nur auf dem sechsten Rang.