Gladbeck: Lipperheide startet wieder mit der Olympiasiegerin

Eine Erkältungswelle rollt derzeit durch das Lager der Bob- und Skeletonsportler, die sich gerade am Königssee aufhalten. Erwischt hat es auch Anschieberin Kira Lipperheide vom TV Gladbeck Kufe. Ungeachtet dessen wird die 19-Jährige beim Weltcuprennen am Samstag (25. Januar) an den Start gehen. Vereinskollegin Annika Drazek ist dagegen in Oberbayern nicht dabei.

Annika Drazek ist zwar kerngesund, wird beim Rennen am Königssee aber geschont. „Mariama (Jamanka, Olympia- und Gesamtweltcupsiegerin, d. Red.) wollte Annika eine Pause gönnen“, erklärt Heiner Preute, Abteilungsleiter und Trainer des TV Gladbeck Kufe. Und weiter: „Wir haben in dieser Woche sehr gut trainiert, Annika hat schwere Beine gehabt.“

Annika Drazek hat in den vergangenen Tagen hart trainiert

Die Gladbeckerin Annika Drazek und Olympiasiegerin Mariama Jamanka feierten zuletzt in Innsbruck ihren ersten Weltcupsieg in dieser Saison. Foto: Stefan Adelsberger / dpa

Statt wie zuletzt Annika Drazek wird daher am morgigen Samstag Kira Lipperheide wieder den Bob von Mariama Jamanka auf Touren bringen. Die Vorbereitung der beiden auf das Rennen am Königssee verlief jedoch alles andere als optimal, weil sowohl die Anschieberin aus Gladbeck als auch die für den BRC Thüringen startende Jamanka erkrankt waren und infolgedessen sogar Trainingseinheiten ausfallen lassen mussten.

„Kira“, so Heiner Preute, „war zwei Tage nicht beim Training. Am Mittwochmorgen war sie aber wieder dabei.“ Nach dem Anschwitzen standen Stabilisations- und Beweglichkeitsübungen auf dem Programm der Newcomerin aus Castrop-Rauxel, die in dieser Saison im Bob von Stephanie Schneider bereits ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hat.

Olympiasiegerin Jamanka äußert sich schon wieder zuversichtlich

Auch Mariama Jamanka musste eine kurze Zwangspause einlegen. Die äußerte sich inzwischen mit Blick auf das anstehende Rennen aber schon wieder zuversichtlich. „Ich mag Königssee sehr, man kann da sehr gut fahren“, wird die 29 Jahre alte Berlinerin auf der Homepage des Deutschen Bob- und Schlittenverbands zitiert, „es ist natürlich die Heimbahn von uns drei Deutschen, und nachdem wir diese Saison eine Fünfergruppe haben, die sehr eng zusammenliegt, ist es natürlich von Vorteil, wenn man – so wie wir – sehr viele Fahrten auf der Bahn hat. Von daher ist viel Konkurrenz auf der Bahn, aber das kriegen wir hin.“

Letztlich dreht sich inzwischen längst alles schon um den Saisonhöhepunkt. In 24 Tagen beginnen die Weltmeisterschaften im sächsischen Altenberg. Falls alles optimal läuft, nehmen in Annika Drazek und Kira Lipperheide zwei Sportlerinnen des TV Gladbeck Kufe an der WM teil. Erste Voraussetzung natürlich: Gesundheit!