Gladbeck. Beim Bob-Weltcup in Winterberg darf Newcomerin Kira Lipperheide vom TV Gladbeck Kufe erneut ran. Sie startet mit der Vizeweltmeisterin von 2019.

Gladbeck: Lipperheide schiebt Bob der Vizeweltmeisterin an

Das gab es noch nie: Wenn am Wochenende (4./5. Januar) in Winterberg die Weltcupsaison im Bobsport fortgesetzt wird, dann greifen gleich zwei Aktive des TV Gladbeck Kufe ins Geschehen ein: Annika Drazek wird den Schlitten von Mariama Jamanka anschieben und ihre Vereinskameradin Kira Lipperheide den von Stephanie Schneider.

Stephanie Schneider setzte sich erst Ende des vergangenen Jahres in einem Ausscheidungsrennen gegen Kim Kalicki (TuS Eintracht Wiesbaden) durch. Damit darf die für den BSC Sachsen Oberbärenburg startende 29-jährige Pilotin im Sauerland ran. Die beiden anderen Pilotinnen, Mariama Jamanka (BRC Thüringen) und Laura Nolte (BSC Winterberg), waren von Bundestrainer Rene Spies für Winterberg gesetzt worden.

Stephanie Schneider zählt zu den besten deutschen Pilotinnen

Stephanie Schneider zählt zu den besten deutschen Bobpilotinnen. In Winterberg startet sie mit der Gladbeckerin Kira Lipperheide. Foto: Christophe Gateau / dpa

Stephanie Schneider gehört seit einigen Jahren zu den besten deutschen Bobsportlerinnen. Als Pilotin ist sie seit Anfang 2016 aktiv, ihre größten Erfolg feierte sie im vergangenen Jahr, als sie hinter Jamanka und Drazek bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler die Silbermedaille gewann. Sechs Weltcupsiege stehen für die Pilotin Schneider zu Buche, weitere drei feierte sie als Anschieberin.

Kira Lipperheide vom TV Gladbeck Kufe gehört zu den Newcomern im deutschen Bobsport. Sie bestritt im vergangenen Jahr ihr erstes Weltcuprennen und wurde mit Mariama Jamanka im österreichischen Innsbruck-Igls auf Anhieb Zweite. In dieser Saison schob die ehemalige Sprinterin bei den beiden Rennen in Lake Placid/USA den Schlitten der Olympiasiegerin an - dabei sprangen der vierte und der fünfte Platz heraus.