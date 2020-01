Gladbeck: Grün-Weiß Schultendorf nimmt erfolgreich Revanche

Die Tischtennisspieler von Grün-Weiß Schultendorf haben sich in ihrer Landesligapartie beim TuS Querenburg für die 7:9-Hinspielniederlage revanchiert. Die Gladbecker feierten in Bochum einen eminent wichtigen 9:7-Erfolg.

Thomas Roth steuert vier Punkte zum Sieg von Grün-Weiß Schultendorf bei

GWS-Spieler Thomas Bons kommentierte: „Durch den Sieg beim Vorletzten sind wir auf den siebten Platz geklettert, der am Ende den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde. Dummerweise stehen noch neun Spiele in der Rückrunde aus.“

Die meisten Punkte steuerte Thomas Roth bei, also der Schultendorfer, der im Hinspiel gegen den TuS Querenburg gefehlt hatte. Roth gewann nicht nur beide Einzel, sondern auch mit Partner Christian Neumann beide Einzel. Im Abschlussdoppel behielten Roth/Neumann mit 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) die Oberhand und machten damit den Sieg perfekt.

Jungen von Grün-Weiß Schultendorf verlieren deutlich

Der Schultendorfer Spieler Sebastian Hermanski gewann in Bochum beide Einzel und das Doppel mit Thorsten Zurek. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Zudem punkteten Thorsten Zurek/Sebastian Hermanski, Hermanski (2), Zurek und Sebastian Tiecke. Bons ging leer aus.. Er merkte grinsend an: „Ich konnte mich voll und ganz auf meine Aufgabe als Mannschaftsführer konzentrieren.“

Die Schultendorfer Jungen 18 konnten zum Rückrundenauftakt in der NRW-Liga in der Partie gegen den Tabellenzweiten FC Schalke 04 nicht an die gute Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Der Gladbecker Nachwuchs verlor mit 1:8, den Ehrenpunkt holte Rene Bloch.