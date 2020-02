Die zuletzt ausgefallenen Fußballspiele in den Kreisligen mit Gladbecker Beteiligung werden fast alle am Sonntag, 23. Februar, nachgeholt.

Fußball Gladbeck: Fußball-Nachholspiele steigen am 23. Februar

Die am vergangenen Sonntag ausgefallenen Fußballspiele in der Kreisliga A1 und B1 werden fast alle am Karnevalswochenende nachgeholt. Für Sonntag, 23. Februar, angesetzt wurde beispielsweise auch das Gladbecker A-Liga-Kellerduell zwischen Adler Ellinghorst und der Zweitvertretung des BV Rentfort.

Ausgetragen wird dieser Vergleich um 15 Uhr im Kröger Park an der Ellinghorster Straße. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr empfängt Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck den VfL Grafenwald.

Wacker Gladbeck empfängt Schwarz-Blau Gladbeck zum B-Liga-Derby

In der Kreisliga B1 gehen die folgenden Spiele mit Gladbecker Beteiligung über die Bühne: FSM Gladbeck II - Viktoria Resse II (13.15 Uhr), Wacker Gladbeck - Schwarz-Blau Gladbeck, BV Rentfort III - Eintracht Erle II und VfB Kirchhellen III - SV Zweckel II (alle 15 Uhr).