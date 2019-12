Die Hallenfußballstadtmeisterschaften in Gladbeck werden im Januar 2020 nur an zwei und nicht an drei Tagen ausgetragen. Darauf einigten sich jetzt die Verantwortlichen von SuS Schwarz-Blau als Ausrichter der Vorrunde und die der Fachschaft Fußball im Stadtsportverband.

Die Titelkämpfe steigen somit am Samstag und Sonntag, 11./12. Januar 2020. Andreas Knittel, der gemeinsam mit Holger Zilcher die Fachschaft Fußball leitet, begründet die Entscheidung mit folgenden Worten: „Da in diesem Jahr einige Mannschaften nicht teilnehmen, können wir die gesamte Vorrunde der Seniorenmannschaften am Samstag ausführen. Der Freitag ist dann nicht erforderlich.“

Gladbeck: Leiter der Fachschaft Fußball erwartet weniger Zuschauer

Andreas Knittel, Leiter der Fachschaft Gladbecker Fußball, verspricht einen „Super-Samstag“. Foto: K. A.

Es gebe damit in Gladbeck, so Knittel lächelnd mit Blick auf einen Werbeslogan des Pay-TV-Senders Sky, einen „Super-Samstag“. Die Hallenstadtmeisterschaften nur an zwei Tagen auszutragen, habe zudem weitere Vorteile. “

Laut Andreas Knittel sind diese „im Bereich der Ausrichter zu finden, da es immer schwierig ist an zwei Tagen genügend Helfer zu finden. Des Weiteren sparen wir Kosten im Bereich des Sicherheitsdienstes, Hallenmiete, Brandwache et cetera“. Einen entscheidenden Nachteil gibt es laut dem Leiter der Fachschaft Fußball aber auch. Es dürften wohl, so Andreas Knittel, „weniger Zuschauer an dem Gesamtevent in die Halle kommen“.