Gladbeck: Dieser RTL-Moderator moderiert „Sport goes Party“

Gladbeck. Gladbeck sucht seine Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Ausgezeichnet werden sie am 29. 9.; was noch geboten wird und wo es Karten gibt.

Er ist in Gladbeck geboren, Sportjournalist und zählt zu den besten Motorsportkennern. Heiko Waßer, der für RTL mehr als 500 Formel-1-Rennen kommentiert hat, kehrt am Freitag, 29. September, in seine Heimatstadt zurück. Bei „Sport goes Party“ in der Mathias-Jakobs-Stadthalle wird der in Dortmund heimisch gewordene 65-Jährige durch den Abend führen.

Heiko Waßers Karriere als Sportjournalist begann an der Basis. Als freier Mitarbeiter arbeitete der Gladbecker für die WAZ, beim Radio ffn und beim WDR. 1990 wurde er Redakteur bei der Ruhrwelle in Bochum, zwei Jahre später holte ihn Burkhard Weber schließlich zu RTL. Für RTL kommentiert Heiko Waßer zunächst an der Seite von Jochen Mass und später dann mit Christian Danner die Rennen in der Formel 1.

In Gladbeck wird er bei „Sport goes Party“ als Moderator fungieren. Einlass am 29. September ist bereits um 17.30 Uhr, der offizielle Teil beginnt um 18.30 Uhr mit den Ehrungen. Vor dem Ausbruch der Coronapandemie gab es die Ehrungskategorien „Sportler:in des Jahres“, „Mannschaft des Jahres“ und „Ehrenamt des Jahres“.

Karten gibt es für 7,50 Euro im Vorverkauf

Neu hinzu kommt in diesem Jahr die Kategorie „Schiedsrichter:in des Jahres“. Wer nominiert wird, wird in Kürze veröffentlicht, Vorschläge haben Bürgerinnen und Bürger, aber auch Sportvereine selbst gemacht. Die Abstimmung erfolgt zeitnah online über einen Link.

Um 20 Uhr gibt die Band „heimspiel“ den Startschuss zur Party, ab 22.30 Uhr wird „DJ Paddy“ auflegen. Essen gibt es von „Rock im Biss“, frische Cocktails mixt „Lovely Bartender“. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Tickets können im Vorverkauf an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle oder bei Eventim.de erworben werden.

