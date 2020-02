Gladbeck: Der BV Rentfort kommt immer besser in Fahrt

Der BV Rentfort kommt immer besser in Fahrt. Nach dem 5:2 über den TuS Haltern II gewannen die Schwarz-Weißen auch den Test gegen die Spvgg Herten deutlich. Am Ende setzten sich die Gladbecker gegen den Gast aus der A-Liga mit 7:0 durch. „Wir sind sehr zufrieden. Gerade die ersten halbe Stunde war richtig stark von uns“, sagte BVR-Co-Trainer Marc Schäfer.

In den Anfangsminuten zeigten die Rentforter, dass sie aus der Niederlage in der Vorwoche gegen Gahlen gelernt haben. Der Bezirksligist war von Anpfiff an die spielbestimmende Mannschaft und kombinierte sich immer wieder gefährlich vor das gegnerischen Tor.

Dominik Stukator bringt den BV Rentfort mit 1:0 in Führung

Den Ball im Blick hat in dieser Szene der Rentforter Jesse Hajder. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

So kam es auch wenig überraschend, dass Dominik Stukator nach zehn Spielminuten den Torreigen eröffnete. Keine fünf Zeigerumdrehungen später baute Kapitän Julian Steinhaus die Führung weiter aus. Wiederum nur drei Minuten später traf Stürmer Tobias Discher und schloss mit dem 3:0 die Anfangsoffensive ab. Schäfer: „So stellen wir uns das vor. Alle drei Tore fallen nach einem Pass von der Grundlinie an den Fünfmeterraum.“

Im Anschluss nahmen die Gastgeber aber etwas Tempo heraus, so dass sich die Hertener ein wenig entfalten konnten: Nachdem Steinhaus mit einem Schuss scheiterte, kam der A-Ligist durch ein Abstimmungsproblem zwischen Patrick Draxler und Alexander Deucker zur ersten Chance. Allerdings ging der Schuss von Juri Stolz am Tor vorbei.

Phillip Potratz trifft für den BV Rentfort per Lupfer

Draxler war es auch, der in der nächsten Szene im Mittelpunkt stand. Der Innenverteidiger hebelte mit einem langen Pass auf Dominik Stukator die komplette Hertener Hintermannschaft aus. Die Rentforter Nummer zehn ließ sich nicht zweimal bitten und machte seinen Doppelpack perfekt.

Nach zahlreichen Wechseln in der Pause verflachte das Spiel im zweiten Durchgang. Zwar hatten die Rentforter weiterhin alles unter Kontrolle, aber im Vergleich zur ersten Halbzeit fehlte der Druck nach vorne. Trotzdem durften sich die Gladbecker nach einer Viertelstunde über den fünften Treffer freuen: Discher setzte Phillip Potratz in Szene. Der ließ dem Torwart mit einem Lupfer keine Chance.

Tobias Discher setzt in Rentfort den Schlusspunkt

Im weiteren Verlauf passierte erst einmal wenig. Doch in der Schlussphase kamen die Schwarz-Weißen nochmal in Fahrt. Erst traf Potratz zum 6:0. Nur zwei Minuten später sorgte Discher, nach einem Angriff über den wiedergenesenen Lennart Dickmann und Potratz für den Schlusspunkt. „Darauf wollen wir aufbauen. Wir haben es besser gemacht als noch in der Vorwoche gegen Gahlen“, so Schäfer.