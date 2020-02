Gladbeck: BVR-Trainer muss schlechte Nachricht schlucken

Nach zweieinhalb Wochen ohne ein Spiel empfängt der BV Rentfort am Freitag (21. Februar, 19.15 Uhr) die SSV Buer. Die Gladbecker wurden durch Stürmchen Victoria am vergangenen Wochenende gebremst „Wir wollten den Jungs eigentlich ein freies Karnevalswochenende geben. Aber jetzt müssen wir die Chancen nutzen, um Spielpraxis zu sammeln“, so BVR-Trainer Marcel Lehmann.

Coach Marcel Lehmann selbst sieht den Ausfall der ersten Meisterschaftspartie für seine Mannschaft eher positiv. Denn die Schwarz-Weißen hätten einen personellen Engpass gehabt. Doch nun konnten sich einige Akteure, aufgrund der verlängerten Winterpause regenerieren und stehen bereits gegen den Gast aus Gelsenkirchen wieder im Aufgebot.

BV Rentfort: Cedric Kroll fällt bis auf Weiteres aus

Allerdings musste der BVR unter der Woche eine Hiobsbotschaft verkraften. Linksverteidiger Cedric Kroll wird auf unbestimmte Zeit fehlen. „Er hat seit der Hallenstadtmeisterschaft wieder etwas am Sprunggelenk. Wir müssen jetzt das MRT abwarten“, so Lehmann.

Klar daher der Wunsch des Trainers: „Hauptsache, es verletzt sich keiner. Wir hoffen, dass wir in unseren Rhythmus finden.“