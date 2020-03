Gladbeck: Adler Ellinghorst baut seine Erfolgsserie aus

Gelsenkirchen/Gladbeck. Adler Ellinghorst hat in der Kreisliga A1 seine Erfolgsserie ausgebaut. Bei Genclerbirligi Resse gab’s ein 2:1. Jetzt kommt der Tabellenführer!

Adler Ellinghorst hat das Punktspieljahr so eröffnet, wie das vergangene beendet wurde: erfolgreich. Die Gladbecker gewannen bei Genclerbirligi Resse mit 2:1 (2:1) und bauten damit ihren Vorsprung vor dem Abstiegsplatz auf sieben Zähler aus. Am 6. Oktober des vergangenen Jahres kassierten die Adler ihre letzte Niederlage. Seitdem holten sie in neun Spielen 17 Punkte.

Waschkewitz bringt Adler Ellinghorst in der ersten Minute in Führung

André Marcussen, Trainer von Adler Ellinghorst, war mit der Spielweise seiner Mannschaft nicht zufrieden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In Resse erwischten die Ellinghorster einen vielversprechenden Auftakt. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Felix Waschkewitz seine Farben jubeln ließ. Und es kam noch besser. Christoph Murrenhoff erhöhte nämlich in der sechsten Minute auf 2:0.

„Danach“, so Adler-Trainer Andre Marcussen, „haben wir aber aufgehört, Fußball zu spielen.“ Ungeachtet dessen blieb sein Team gegen die Resser Kreisliga-B-Mannschaft überlegen und erspielte sich viele Chancen. „Das Spiel kann 7:1 oder 8:1 ausgehen“, sagte Marcussen.

Der Ellinghorster Tom Gubini verschießt einen Elfmeter

Ein weiterer Treffer wollte seiner Mannschaft zunächst nicht mehr gelingen. Unter anderem vergab Tom Gubini in der 25. Minute einen Elfmeter. Die Platzherren kamen knapp zehn Minuten später zum Anschlusstreffer. Auch in der zweiten Halbzeit gaben die Adler den Ton an, Tore fielen aber nicht mehr.

Weiter geht’s mit einem Heimspiel: Spitzenreiter SpVgg Erle 19 schaut am Sonntag, 8. März, im Kröger Park vorbei.

Adler Ellinghorst: Strate - Kubica (85. S. Kämmler), Gubini, Waschkewitz, Murrenhoff (52. Fabri), Lanouar (76. B. Kämmler), Keßen, Reuter (25. Jacobi), Wilhelmi, Conzen, Klink.

Tore: 0:1 Waschkewitz (1.), 0:2 Murrenhoff (36.), 1:2 (36.).