Gelsenkirchener Hallenmasters: Gladbecker Teams mischen mit

Erstmals mit Gladbecker Beteiligung geht vom 27. Dezember bis zum 6. Januar das Sparkassen Hallenmasters für Amateurfußballer im Sportzentrum Schürenkamp in Schalke über die Bühne. Insgesamt werden 75 Mannschaften gegeneinander antreten.

„Mich freut es sehr, dass wir die Sparkassen Hallenmasters immer weiter auf den gesamten Fußball im Kreis ausweiten können“, so Christian Fischer, Vorsitzender des Kreises 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen).

Die Titelkämpfe beginnen am 27. Dezember

Das Sparkassen Hallenmasters steigt ab dem 27. Dezember im Sportzentrum Schürenkamp in Schalke. Foto: Michael Kleinrensing

Die Gruppen wurden jetzt ausgelost, Titelträger ermitteln Senioren- und Zweitmannschaften, Frauen und Ü32- sowie Ü40-Teams (Gruppeneinteilungen und Spielpläne finden sich im Netz unter www.flvw-kreis-12.net/hallenstadtmeisterschaft.html.

Los geht es am 27. Dezember mit den Vorrunden der Zweitmannschaften. Die Erstmannschaften (mit SG Preußen Gladbeck, Adler Ellinghorst und Schwarz-Blau Gladbeck) folgen dann am 29.12. Wer diese und die Zwischenrunden am 3. und 4. Januar gemeistert hat, darf am 5. Januar im Finale antreten.

Die Ü32 und Ü40 Mannschaften werden am 30. Dezember den ersten Stadtmeister küren. Die Vorrunden der Zweitmannschaften finden am 27. Und 28. Dezember statt und das Finale am 5. Januar. Den Schluss bilden die Damen, diese dürfen am 6. Januar ihren Hallenmeister suchen.