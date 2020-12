Gelsenkirchen/Gladbeck. Der Fußballkreis 12 verteilt in Kürze 14.000 Masken an die 53 Gelsenkirchener, Gladbecker und Kirchhellener Klubs. Wer hinter der Aktion steckt.

Der Fußballkreis 12 verteilt in Kürze 14.000 Corona-Schutzmasken an die 53 Gelsenkirchener, Gladbecker und Kirchhellener Vereine . „Diese Schutzmasken“, heißt es in einer Mail des Kreisvorsitzenden Christian Fischer an die WAZ-Redaktion, „dienen einer gelungenen Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebes.“

Gemeinsame Aktion von zuGElassen, Ann-Kathrin Krügel und vom Kreis 12

Der Fußballkreis, die Bloggerin und Journalistin Ann-Kathrin Krügel („Radiomädchen“) und die Gelsenkirchener Firma zuGElassen mit Sitz an der Cranger Straße 389/391 haben diese Aktion für den Amateurfußball in unserer Region ins Leben gerufen. „In dieser schwierigen Zeit“, begründet das Unternehmen zuGElassen auf seiner Facebookseite , „ist es wichtiger denn je, den Sport und die Vereine zu unterstützen, da hier jegliche Einnahmen durch Corona weggebrochen sind .“

Deshalb hat das Team des KFZ-Zulassungs-Services entschieden, zu helfen: „Mit jeder Zulassung, Ummeldung oder Abmeldung eines Fahrzeugs bei uns im Hause können wir und auch Du/Sie die Vereine und den Kreis noch mehr unterstützen, indem wir 5€ von jedem Vorgang spenden .“

Übergabe der Schutzmasken erfolgt am 17. Dezember

Die Übergabe der 14.000 Schutzmasken an den Fußballkreis Gelsenkirchen durch die Firma zuGElassen erfolgt eine Woche vor Heiligabend, also am Donnerstag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr vor der Filiale von zuGElassen.

Der Amateurfußball in Deutschland (und somit auch der Kreis 12) erlebt gerade den zweiten Lockdown . Die Mannschaften dürfen seit Anfang November keine Spiele mehr austragen und auch nicht trainieren. Welche mittel- und langfristigen Folgen auch finanzieller Art diese Zwangspause haben wird, weil ja Eintrittsgelder und Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wegfallen , lässt sich derzeit überhaupt noch nicht sagen.

Nationalspieler Julian Draxler hat den Gladbecker Vereinen geholfen

Andreas Knittel , Vorsitzender der Fachschaft Fußball im Stadtsportverband Gladbeck, hatte im vergangenen Juli im Gespräch mit der WAZ folgende Befürchtung und eine Hoffnung geäußert: „Auch die Fußballvereine in Gladbeck , die von Sponsoren abhängig sind, werden sicher spätestens in 2021 die Auswirkungen spüren . Wir wollen alle hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage schnell erholt und das die Auswirkungen nicht zu groß werden.“

Dass die sieben Gladbecker Fußballvereine ohne größere finanziellen Probleme durch die Zeit des ersten Lockdowns gekommen sind, haben sie Profi Julian Draxler zu verdanken. Der für Paris Saint-Germain aktive Nationalspieler, der einst beim BV Rentfort mit dem Fußballspielen begonnen hat, unterstützte bekanntlich die Klubs seiner Heimatstadt mit einer Spende . Die sollte dazu dienen, die finanziellen Einbußen der Klubs bis zum Ende der Saison 19/20 abzufedern. Draxler bezeichnete das als „Herzensangelegenheit“.

Draxler seinerzeit weiter: „Mir geht es um die Zukunft des Gladbecker Fußballs. Ich wünsche mir, dass auch in Zukunft Gladbecker Kinder und Jugendliche eine fußballerische Heimat in den Vereinen der Stadt finden, wo sie so betreut und gefördert werden wie ich damals. Dafür bin ich bis heute unglaublich dankbar.“

